Manu Ríos confiesa en ‘El Hormiguero’ la odisea que pasó hasta que le dijeron que estaba dentro de ‘Élite’

Amaia Aberaturi y Manu Ríos son dos de los protagonistas de La edad de la ira, que se estrena este domingo en AtresPlayer. “Una serie que, sobre todo, escucha a los adolescentes, hablamos de las emociones, de no minimizar sus problemas. Habla del amor, de la búsqueda de sí mismo, la búsqueda de la identidad”, explicaba la actriz en El Hormiguero por donde se pasaron un rato a divertirse.

Manu se está convirtiendo en uno de los rostros habituales en las series juveniles después de haber tenido la oportunidad de sumarse al elenco de Élite. Una serie que ha marcado un punto de inflexión en su carrera. Pablo Motos quiso saber si le había cambiado mucho la vida tras su paso por la serie de Netflix.

“Un poquito sí, claro, es inevitable. Intento que no tanto como puede parecer o pueda pensar la gente. Al final, intento estar con mis amigos de siempre, mi círculo cerrado, mis costumbres, porque si no, te puedes descentrar un poco. Pero sí, inevitablemente cambia, hay cosas que sí”, reconocía.

Un proceso muy largo

También ha recordado la odisea que pasó para llegar a formar parte de la serie. “Fue eterno, no sé si hice como 7 pruebas. La primera la mandé en un self-tape, que te grabas tú en tu casa y la mandé en 2019 y no me dieron respuesta. Al año siguiente me dijeron, ‘oye, que te queremos ver presencial’”, recordaba sobre aquel primer contacto.

“Hubo una prueba, otra prueba, otra prueba, se pararon las pruebas, llegó el confinamiento. Yo pasé el confinamiento con mis padres esperando una respuesta, nadie me decía nada y ya daba por hecho que no. Y al volver del confinamiento justo, estaba volviendo en tren y me llamaron y estaba dentro, pero fue bastante largo. Fue un proceso muy largo”, reconocía. Pero parece que mereció la pena y ahora no le faltan proyectos.

Ahora queda ver la acogida de esta nueva mini serie de cuatro capítulos.