Lupita Nyong'o desvela accidentalmente (o no) el regreso de un personaje a Black Panther 2

La reunión del cuarto aniversario del estreno de Black Panther (Marvel Studios) nos ha dejado una preciosa fotografía de los actores y actrices que protagonizaron esa cinta. Sin embargo, la imagen tiene una gran ausencia (como podéis suponer la de Chadwick Boseman) y un inesperado regreso que se ha desvelado accidentalmente (o no).

La intérprete Lupita Ngony'o fue la encargada de subir la imagen a su perfil oficial en las redes sociales: "Greetings from Wakanda! Happy 4th anniversary to #BlackPanther. 🙅🏿‍♀️" ("¡Saludos desde Wakanda!" Feliz cuarto aniversario de Black Panther").

La fotografía no pasó desapercibida para el gigantesco fandom que ha amasado la nueva saga de Marvel Studios y precisamente en la imagen figura un actor que no había sido anunciado oficialmente dentro del reparto de la segunda entrega: Danny Sapani.

Sapani dio vida a uno de los ancianos tribales del país africano interpretando el rol de M’Kathu, líder de la tribu fronteriza wakandiana de donde también proviene M’Baku. Sin que sea nada oficial, parece extraño que el actor se pasara justo por el rodaje cuando se cumplía el cuarto aniversario sin tener nada que ver con el proyecto y aparecer junto a Winston Duke, Letitia Wright, Angela Bassett, Lupita Ngony'o...

Con mucho retraso, múltiples incidentes y parones por culpa de la pandemia, avanza el rodaje de Black Panther 2 Wakanda Forever cuya fecha de estreno está inicialmente prevista para el próximo 11 de noviembre.

Desde hace ya varias semanas sabemos que no habrá reemplazo para Chadwick Boseman tras su fallecimiento y que esta nueva entrega de la fase 4 del universo Marvel tendrá un protagonismo coral.

"«Voy a ser sincero sobre ver a T’Challa en la secuela. No estamos jugando a ocultar las cosas, estoy siendo bastante honesto. T’Challa no aparecerá en el Universo Cinematográfico de Marvel. No podemos hacerlo. Cuando Chadwick Boseman falleció hubo una conversación real que tuvimos con el director Ryan Coogler sobre qué podíamos hacer. Fue una conversación rápida. No dejamos pasar semanas, discutimos durante unos minutos cómo abordar la franquicia sin este personaje. Creo que todos sentimos que T’Challa está ligado en la pantalla a Chadwick Boseman" explicó en su día Nate Moore, el productor del estudio.

¿Qué mas sorpresas nos tendrá reservadas Black Panther y descubriremos antes del estreno de Black Panther 2 Wakanda Forever?