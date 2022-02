Olivia Rodrigo da la sorpresa en Billboard: “Ya tengo título y unas cuantas canciones del nuevo disco”

Olivia Rodrigo ha conseguido, por méritos propios, convertirse en una de las estrellas internacionales más importantes del planeta. El éxito de su primer álbum de estudio, Sour, ha sobrepasado todas las expectativas imaginables y pese a que muy pronto comenzará a presentarlo en directo por medio mundo, lo cierto es que la solista ya tiene muy avanzada su nueva producción musical.

En una entrevista con Billboard con motivo de los premios Women in Music, la intérprete dejó claro que ha estado trabajando duro en su siguiente disco de estudio: "Tengo un título para mi próximo álbum y algunas canciones. Es realmente emocionante pensar en el próximo mundo que se avecina para mí. Me encanta escribir canciones. Estoy tratando de no presionarme demasiado, simplemente explorar y divertirme ahora mismo (...). Definitivamente es una experiencia diferente escribir un segundo álbum después de tener un debut que fue tan bien recibido. Todavía escribo gran parte de mi música en mi habitación y no creo que esa experiencia cambie nunca. Con suerte, escribir canciones siempre será una forma de procesar mis sentimientos, antes que nada. Realmente disfruto la música que estuvimos haciendo".

Y a nosotros que las escribas porque así se nos hará más corta la espera para disfrutar del álbum sucesor de Sour que incluía hits como Driver's license o Traitor. A sus 19 años recién cumplidos, Olivia Rodrigo se ha convertido en una de las estrellas con mayor proyección de la escena musical estadounidense.

Para esta nueva aventura musical parece que la intérprete volverá a contar con la colaboración del productor Dan Nigro: "Me encanta trabajar con él. Tenemos un buen ritmo. Siempre estamos compartiendo ideas de un lado a otro. La locura de que Sour estuviera en el mundo era algo con lo que realmente solo Dan y yo podíamos relacionarnos y creo que eso nos acercó más. Confío mucho en él y realmente disfruto la música que estuvimos haciendo".

La entrevista con la popular revista americana llega a pocos días de que reciba el galardón a Mujer del Año 2022 que entrega la propia publicación y que se celebrará el 2 de marzo en Los Ángeles con las mujeres más destacadas de la industria musical.

Sin embargo no parece que el álbum vaya a llegar en un futuro muy próximo ya que Olivia Rodrigo ha dejado claro que todavía pretende dejar que Sour siga hablando por sí solo a lo que habrá que sumar sus múltiples conciertos por todo el mundo: "Una cosa realmente hermosa de escribir canciones es ver canciones que son tan personales para ti salir al mundo y tomar otra vida. Así que interpretar las canciones ahora es aún más especial que cuando las escribía en mi habitación, porque ahora también tienen muchas historias de otras personas entrelazadas. Estoy muy emocionada de experimentar eso de primera mano en la gira".

Sobre el sentido de sus nuevas composiciones, no quiso entrar en detalles pero la artista no quiere cerrar ninguna puerta y no teme hablar abiertamente de otros géneros: "Me encanta la música pop-punk y emo. Creo que más que nada la gente anhela esos momentos súper emotivos y menos pulidos de la música, por lo que la agresividad del punk es realmente tentadora".