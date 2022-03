Rosario ('La isla de las tentaciones 4') muestra las consecuencias que sufrió tras un retoque estético

Rosario Matew es de las que no esconde sus retoques estéticos y, aunque ella es clara partidaria de estas pequeñas intervenciones si uno siente complejos con su cuerpo, esta vez ha decidido contar públicamente cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de este tipo de intervenciones.

La exparticipante de La isla de las tentaciones 4 ha confesado que, aunque ya se encuentra perfectamente, durante la última semana ha estado subiendo fotos con filtros a Instagram o usando mascarilla para que no se le viese la boca. Su intención no era otra que tapar una reacción alérgica que le había provocado un retoque en los labios. "Una no sabe cómo le va a sentar la cosa", ha adelantado a sus fans antes de contarles cómo se le quedó la cara después de su visita a la clínica para hacerse una demarcación mandibular, un tratamiento para eliminar las ojeras e inyectarse ácido hialurónico en los labios.

La influencer ha asegurado que, pese a que ya no se le nota nada, en esta ocasión su cuerpo no ha reaccionado del todo bien de forma inmediata a ninguno de los tratamientos, siendo especialmente los labios los que han salido peor parados. "Empieza la chica, me los pincha, me los arregla y yo salgo de la clínica encantada... todo lo que me había hecho me hacía un montón de falta", ha empezado a narrar Rosario, que al principio quedó encantada con sus retoques.

Sin embargo, no todo salió lo bien que ella esperaba. "Pasan una hora y noto cómo el labio se me va hinchando cada vez más y más... Pasan dos horas y empiezo a notar el labio ardiendo como si tuviera el corazón ahí palpitando", ha continuado la ex de La isla.

Una reacción alérgica le provocó una gran hinchazón en los labios. / Mtmad

Rosario ha querido compartir con sus seguidores fotografías en las que se puede ver cómo de hinchados y deformados se le quedaron los labios y ha explicado que, por suerte, todo quedó en un susto y solo se trató de una reacción alérgica derivada probablemente de una ingesta de marisco durante el día del tratamiento. "Dije, ya está, ya la he cagado.... ya m he jodido la cara...", ha asegurado la influencer, que en el momento más álgido de la inflamación llegó a pensar que podía ser algo permanente.

"Bombones, antes de haceros algún retoque estético tenéis que ser conscientes de que estas cosas quieren pasar. Hay que ser conscientes de que te pueden pasar este tipo de cosas y que esto no se puede hacer a la ligera...", ha querido recordar a sus fans.

Su primer retoque en los labios se los desfiguró

Aunque Rosario ha querido aclarar que no responsabiliza a la clínica en la que ella se trata actualmente de lo que le ha pasado con la reacción alérgica, sí ha querido insistir en que si alguno de sus seguidores está pensando en hacerse algún tratamiento estético, acuda a un centro especializado.

Ella, que además de los labios a lo largo de los últimos años también se ha retocado el contorno de la mandíbula, los pechos y las ojeras, ahora acude a una clínica profesional en la que todos los tratamientos se aplican con total seguridad y se cumplen con los protocolos sanitarios. Pero no siempre ha sido así. Cuando tenía 19 años Rosario decidió retocarse los labios por primera vez y entonces, como no podía permitirse el tratamiento, acudió a una clínica "medio clandestina" en la que aseguraban que ofrecían buenos resultados por muy poco dinero.

"Sin preguntar, sin referencias y sin nada, me planto en el sitio clandestino de los labios. Me los hacen y yo me veía guapísima al principio... Labios nuevos, pues perfecto", ha narrado Rosario. Pero lo que entonces no sabía toda la historia, y es que, tal y como le han desvelado los profesionales sanitarios de la clínica especializada a la que acude en la actualidad, el tratamiento el había costado tan poco dinero porque inyectado polímero, un producto que nunca se reabsorbe y que acaba apelotonándose y formando deformaciones.

En su caso, este retoque mal ejecutado le ha provocado la aparición de dos bolitas en los labios, algo que recurrentemente intenta ocultar mediante la inyección de ácido. "Ahora la única forma que hay de arreglarlo es seguir poniendo ácido para disimularlo un poquito, pero lo mejor es hacer una pequeña cirugía y extraerlo... ¿Y qué queréis que os diga...? Tener que pasar por ahí a mí a día de hoy no me apetece, así que estoy intentando alargarlo...", ha admitido.