J Balvin comparte la evolución de sí mismo desde que era niño hasta ahora a través de sus fotos más personales

J Balvin está pasando unos días bastante malos ante la situación de su madre que ha pasado por la UCI debido al covid-19. El pasado viernes celebraba su cumpleaños junto a ella y eso, tal y como estás las cosas, ya es una buena noticia.

“Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos! Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga”, compartía en redes.

Y es que este año, ese cumpleaños cobraba un significado especial y de ahí que el colombiano quisiese mostrar su agradecimiento. “Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, TÚ fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio… porque los hijos pueden llegar a ser una lotería también algunas veces. ¡wow! tus células me formaron, ¡qué tan complejo es esto por Dios!”, expresaba.

Un hijo agradecido

Y ahí no quedaba la cosa, estaba inspirado. “Gracias por enseñarme que TODO es posible, que hay que guardar silencio en momentos de exaltación y adversidad, gracias por tú resiliencia, porque a pesar de que toda tu vida has tenido que batallar contra una enfermedad, siempre tienes una sonrisa, siempre hay un chiste, siempre hay algo positivo para decir”, añadía.

“Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid… eso evidencia tu grandeza y que, a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo”, confesaba sobre su madre.

Una mujer que siempre ha estado a su lado. “Me has enseñado a creer en mí, tus regaños siempre han sido muy certeros, aunque tengo que confesarte que a veces me da risa porque como buena madre, siempre estás demasiado alerta de lo que pasa en mi vida jajajaja Gracias por ser una esposa incansable para mi papá, gracias por darle vida al hogar y emocionarte hasta con un ramito de flores frescas nuevas en la casa o con unas novedosas servilletas de colores en la mesa…”, señalaba sobre la humildad de su madre.

“Gracias por el amor a tus nietos, a tus hijos, tú sabes que nosotros también nos derretimos por ti y vamos hasta el fin. Soy una persona mejor cada día y con más conciencia de mis imperfecciones gracias a ti. Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: “no le tengamos miedo al miedo” ¡Grande, madre! Como tú misma de haces llamar: “El Milagro””, terminaba.

Evolución en el tiempo

Y debe estar en modo muy familiar, muy de repasar la vida y mirar atrás porque en las últimas horas ha seleccionado un buen carrete de fotos que nos muestran su evolución desde que era tan solo un niño hasta ahora.

“La vida va pasando y los sueños se van cumpliendo. La historia de un Niño Soñador. JOSE”, escribía junto a las fotografías en reconocimiento a lo personal de su último disco y que nos descubre a la persona detrás del personaje.

Y es que, como él mismo reconocía hace unos días, “si tenemos a la familia tenemos todo en la vida”.