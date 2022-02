J Balvin hace una petición desde la unidad de cuidados intensivos del hospital

Cualquiera que haya visto alguna de las series colombianas del momento como La reina del flow, Pasión de gavilanes o Café con aroma de mujer, habrá sacado la conclusión de la importancia que le dan los colombianos a la familia. Bien lo sabe J Balvin que ahora sufre por su madre.

Han ingresado a su progenitora en el hospital tras contagiarse de covid-19 y él ha estado a su lado, parapetado con todo lo necesario para no contagiarse él. Pero no ha querido soltarle la mano en un momento complicado para ella.

Y desde allí, desde el hospital, ha querido mandar un mensaje a todos sus seguidores que están acompañándole en estos duros momentos: “No sé ni qué decir, solo pido oraciones para mi madre, realmente las necesita. La vida es así, misteriosa e impredecible”.

La situación ha empeorado

Poco después volvía a sus stories para publicar una única frase: “Lo daría todo”. Y es que su madre ha empeorado y sigue luchando por su vida. "Gracias a todos los que me mandan saludos para mi madre. Lastimosamente está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero nada, eso es parte de la vida", escribía el cantante.

"Es para que sepan que somos la misma vuelta. Fuerza para todos que tienen a alguien enfermo, que se la están pasando mal, aquí también son tomados en cuenta", se solidarizaba con los que están pasando por lo mismo.

Reflexionando

La situación de Alba Mery Balvin mantiene a su hijo en modo reflexivo: "Eso sí es importante, esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no en cómo destruir, el tiempo que es sagrado, utilízalo para construir y tener tu mente en paz. Porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo, porque busco cómo ser mejor y no dañar a los demás. No pierdan su tiempo con odio, que por ahí no es y tampoco el camino. Madre tú me enseñaste a no tener miedo al miedo. Pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz".

La semana pasada era cuando el colombiano informaba del contagio de su madre y de los problemas respiratorios que tenía. “Lo bueno es que entiendan muchas veces, que somos seres humanos iguales a todo el mundo y que nos pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo, en general”, decía en ese momento todavía sin saber que la cosa iba a empeorar.

Les deseamos lo mejor desde LOS40 y si las oraciones le sirvieron en 2016 cuando tuvo que enfrentarse a un cáncer, esperamos que vuelva a suceder en esta ocasión.