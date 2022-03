Camilo y Carlos Vives tienen nueva colaboración en camino: ‘Baloncito viejo’

Buenos días (junto a Wisin y Los Legendarios), Pesadilla e Índigo han sido las canciones que en los últimos cuatro meses ha lanzado Camilo, uno de los artistas más prolíficos del momento que ha conseguido hacerse un hueco en el estrellato internacional gracias a su propuesta musical. Y por cuarto mes consecutivo, el colombiano tiene nuevo estreno entre manos, esta vez junto a Carlos Vives.

Los dos compatriotas y compañeros de profesión estrenarán "muy pronto" Baloncito viejo, su primera colaboración conjunta para la que ya han rodado el videoclip del que han ofrecido un adelanto. Los dos solistas se ponen las botas de tacos para jugar al fútbol con un estilo que nos recuerda al de los orígenes de este deporte a finales del siglo XIX y principios del XX.

Camilo y Carlos Vives se han convertido en uno de los cantantes más famosos, y reconocidos en el mundo, pues gracias a su talento han logrado ganarse el corazón de miles de fanáticos. Y lo van a seguir haciendo combinando sus voces tan personales para dar vida a una canción en la que el fútbol es sólo una metáfora más de la vida.

Por lo poco que hemos podido ver en el teaser del videoclip, la canción contará la historia de dos equipos de fútbol en los que juegan dos chicos que compiten no solo sobre el césped sino también por intentar llegar al corazón de una mujer.

Junto a Camilo y a Carlos Vives les acompañan en esta propuesta audiovisual J.J. Abrams (pero no el productor de Perdidos, sino otro), Carolina Dávila, Aracely restrepo, Carmen Abondano, Juliana Dávila y Lucca Pietro entre otros actores secundarios dentro del clip.

"Y aunque me muera nos diremos adiós... Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo, entonces no juego más, entonces no juego más" se escucha cantar a Carlos Vives sobre una base de reggaeton que deja claro que ambos intérpretes siguen apostando por los sonidos latinos urbanos para celebrar su música.

Pero no es solo Camilo el que está en una de las épocas de mayor creación musical. Hace apenas unas semanas Carlos Vives también estrenaba una canción con la que le deseaba un feliz cumpleaños a otra compañera de profesión: Shakira. El solista colombiano quiso hacerle un emotivo y sincero homenaje a una de las grandes figuras de la música de su país. Y para celebrar sus 45 años de vida y su increíble trayectoria musical, el músico le escribió una canción con la ayuda de buena parte de los seguidores de la barranquillera.

Bajo el título de Currambera, Carlos Vives le dedica palabras tan bonitas como "volaste muy alto, las olas del mar te esperan, con tus pies descalzos, niñita de la pollera, volaste muy alto, tu barco ya izó sus velas, son tus sueños blancos, muchacha barranquillera".