Shakira se deshace ante el “mejor regalo” de su vida: Carlos Vives le dedica la canción ‘Currambera’

El pasado 2 de febrero la familia de Shakira celebró el doble cumpleaños de los cabezas de familia y poco después el de uno de sus pequeños. Febrero es siempre un mes muy especial para los Piqué - Mebarak y lo será para siempre después del precioso regalo que Carlos Vives le ha hecho a su compatriota, compañera y amiga.

El solista colombiano quiso hacerle un emotivo y sincero homenaje a una de las grandes figuras de la música de su país. Y para celebrar sus 45 años de vida y su increíble trayectoria musical, el músico le escribió una canción con la ayuda de buena parte de los seguidores de la barranquillera.

Bajo el título de Currambera, Carlos Vives le dedica palabras tan bonitas como "volaste muy alto, las olas del mar te esperan, con tus pies descalzos, niñita de la pollera, volaste muy alto, tu barco ya izó sus velas, son tus sueños blancos, muchacha barranquillera".

La respuesta de Shakira nos ha puesto al borde de la lágrima: "Querido @carlosvives, qué bonito celebrar contigo un año más y recibir este regalo que es uno de los más grandes honores de mi vida. Una canción tuya que perdurará por siempre homenajeando a mi tierra, mis raíces, la mujer Barranquillera y a todas las Colombianas que tenemos una “currambera” en el alma. Eres un artista irrepetible, un poeta, y un cantor de nuestras costumbres y de la tierra que amamos. Tu voz no se apagará nunca porque es nuestro legado. Gracias por todo lo que nos das amigo y por tu corazón que es más grande que toda la ciénaga del Magdalena!"

La buena sintonía, la amistad y hasta su afinidad musical ya les hizo entrar en la historia con La bicicleta, uno de los mayores éxitos de la historia reciente de la música latina, y lo han repetido con este Currambera que ya quedará para siempre como un homenaje a la increíble carrera de Shakira. "Feliz cumpleaños a nuestra currambera mayor. Te adoro mi Shak, gracias por tus palabras tan generosas ❤️" le contestó Carlos Vives.

La de Barranquilla también quiso agradecer la canción a todo su fandom: "Gracias @carlosvives y a mi club de fans por tan buenos deseos! Ya sabes que yo me ofrezco a ser presidenta del tuyo pero no me los robes que son lo más lindo!!".

El videoclip de la canción, que incluye la recreación de algunos de los vídeos más icónicos en la trayectoria musical de Shakira, cuenta además con la participación de William Mebarak, el padre de la propia Shakira. En poco más de un día supera ya el millón de reproducciones y termina con un memorable "Es para ti Shakira".

Toda Colombia está celebrando esta celebración musical de dos de los iconos musicales del país. ¡Felicidades!