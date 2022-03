Joey King (‘Mi primer beso’) enseña su anillo de prometida y habla de amor para siempre

El 2 del 2 del 2022 fue una fecha mágica para muchos, aunque está claro que para unos más que para otros. Joey King, la actriz que revolucionó a la audiencia juvenil con la saga de Mi primer beso, ha encontrado al hombre al que dar sus besos toda la vida: Steve Piet.

Fue precisamente ese día mágico el que se produjo la pedida de mano que ella aceptó, aunque no ha sido hasta ahora, un mes después, cuando lo ha hecho público, compartiendo varias imágenes de ese momento en sus redes.

“Nunca supe que la felicidad podría ser tan poderosa que puede quitarte el aire de los pulmones, abrumando cada parte de ti que no puedes evitar sentir tus ojos bien por la alegría innegable. Nunca supe que la presencia y el corazón de una persona podrían sentirse como un verdadero hogar. Nunca supe que el amor podría ser tan incuestionablemente hermoso. Nunca lo supe hasta ti”, escribió la actriz que se ha puesto en modo poético.

Él es el productor y director de la serie The Act donde ella fue la actriz protagonista. Tras romper con Jacob Elordi declaró que nunca más volvería a salir con un actor y ha cumplido. Ahora tendrá marido, así que, los que aún esperaban que la historia de los protagonistas de Mi primer beso todavía podía tener una segunda parte, que se olviden.

“La fecha fue el 2/2/22 cuando me pediste que me casara contigo y me convertiste en la mujer más afortunada del mundo. Te amo más de lo que una leyenda de Instagram podría hacer justicia. Salir contigo para siempre suena como un sueño real, así que hagámoslo”, terminó de escribir la actriz.

Dos enamorados

Y él tampoco se ha quedado atrás y también ha querido compartir unas palabras: “El clima estuvo menos que perfecto. Frío. Ventoso. Perfectamente imperfecto para pedirle a mi mejor amiga que pasemos toda la vida juntos. Una vida de conversaciones increíblemente seguras y vulnerables. Tomados de la mano en silenciosos viajes en taxi a casa, exhaustos de buena comida y vino tinto. Y, oh, la risa. La risa incontrolable. Has desbloqueado una dimensión de amor en mí que nunca supe que existía”.

Eso sí, todavía no hay detalles de la boda, aunque sí, primeras felicitaciones.