Iñaki García, el novio de Rosa López, aparece por primera vez en televisión y logra emocionar a su chica

Entre los múltiples proyectos de Toñi Moreno está el de Gente maravillosa, su programa de Canal Sur en el que aborda en cada emisión un tema de interés social y en el que, con recreaciones y cámaras ocultas se busca la reacción de personas anónimas y famosos ante situaciones injustas. Este miércoles, una de las invitadas fue Rosa López que vivió una noche muy especial.

Fue la protagonista de la primera cámara oculta. La influencer María Baños hizo de actriz. Se supone que iba a una tienda a buscar el look perfecto para una fiesta de influencers. La misma tienda a la que, según filtró el novio de la cantante, iba a ir ella a una prueba de vestuario.

Cuando llega empieza la actuación. María le dice a su madre (otra actriz) que ha encontrado su look para la fiesta, pero parece que ella no está de acuerdo. Empieza a decir que con su sobrepeso eso no puede quedarle bien y que las influencers se lo ponen porque son delgadas, no como ella.

Rosa López empieza a percatarse de la conversación. “Me estoy poniendo mala de escucharla”, le dice a su novio. Al final, no soporta la situación y se mete en la conversación. Se pone del lado de María y defiende su propuesta. Y aunque su supuesta madre dice que no le va a quedar bien, Rosa asegura que “quedar le va a quedar bien porque ella es maravillosa”.

La madre insiste en que está muy gorda y Rosa no se calla, “prefiero tener unos kilos de más a tener pachacho la cabeza”. La madre sigue en papel y se niega a comparle a su hija la falda que le gusta. La dependienta tampoco rema a favor. Finalmente, Rosa se ofrece a comprarle dos para que las pueda juntar y crear una nueva de su talla. Es entonces cuando sale Toñi Moreno para decirle que es una persona maravillosa.

Debut en televisión

Pero no fue el momento más emocionante para Rosa. Se quedó más impresionada cuando su novio, Iñaki García, apareció en escena. Nunca antes había salido en televisión. La pareja se conoció en un concierto de Marta Sánchez en el que él formaba parte del equipo de seguridad. Es policía y llevan dos años de relación.

Toñi le dijo a Rosa que su chico les había concedido una entrevista y pudimos ver cómo hablaba de ella. "Rosa es maravillosa porque tiene un corazón enorme. Es sensacional, es cómo me mira, cómo me trata, es cómo te cuida, lo que me enamora de ella es eso, las cuatro letras que componen su nombre, es increíble”, decía.

Contó ese concierto en el que estaba trabajando y le pidieron que fuera a backstage a ayudar a salir a una artista. Allí se encontró con Rosa que lo primero que hizo fue pedir perdón por la situación. Él le pidió dos besos y aunque ella se disculpó porque acababa de comer ajo, se los dio. También una foto y allí empezó una conversación y el intercambio de teléfonos. “Sentí vibrar algo dentro de mí”, admitió para después comparar su historia con la de El Guardaespaldas de Kevin Costner, “pero más de calle”.

A las dos horas recibió un mensaje de agradecimiento de Rosa y una invitación a tomar café. Ahí empezó todo. “Rosa a mi vida ha aportado luz maravillosa, me ha hecho cambiar como persona, me ha hecho ver el mundo con otro prisma, es lo que ha conseguido esta mujer que es maravillosa. Rosa es el amor de mi vida", terminaba el vídeo.

Aparece en plató

Pero ahí no acababa la sorpresa. “Es muy fuerte, la verdad es que es muy fuerte”, reaccionaba Rosa. Allí apareció su chico con ciática y todo y no dudó en ponerse de rodillas para entregarle el trofeo, no sin antes Rosa rogarle que no le pidiera matrimonio allí.

El novio de Rosa López aparece en televisión. / Imagen de 'Gente maravillosa'

“Le quiero con locura y espero que sea para toda mi vida. Esto es amor de verdad, yo entendía el amor de otra manera. La mayor lotería es encontrar a tu compañero de vida, yo siempre lo he buscado. No hay hombre más bonito que mi Iñaki. Aunque esto se acabara esto sería para toda mi vida", aseguró Rosa.

Una noche que les va a costar olvidar.