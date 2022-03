10 curiosidades de Sol Macaluso, la reportera de guerra que ha conquistado a la audiencia

Sol Macaluso es un nombre que muchos no habían escuchado nunca hasta que estalló la guerra de Ucrania y ella quedó atrapada en el país. Le ha dado un tinto muy humano a sus conexiones para los distintos programas de Mediaset y ha contado en primera persona lo que se está viviendo en el país.

Muchos han empatizado con su situación y otros tantos han criticado que sea tan emocional porque, dicen, le resta profesionalidad. Los mismos haters que aseguran que está ahí por su cara bonita. Pero ella no se calla.

“Creo que el mundo necesita más anteponer el corazón y la humanidad al comunicar cualquier tipo de noticias, no somos robots. Y eso seguiré haciendo, me dijeron que debería ponerme un filtro y no “dejarlo tan al descubierto” pero si hiciera eso, no sería yo…”, explicaba en sus redes.

“La que comunica es Sol, una periodista de 26 años, que siente, que vive, que teme, que arriesga, que está viviendo una guerra por primera vez y que se equivoca claro, pero sobre todo que agradece y aprende cada día”, añadía.

Es la voz y la imagen de Mediaset en este conflicto que tiene a todo el mundo en vilo y se ha centrado en la parte más humana de esta historia. De ahí que muchos se hayan enternecido con la historia de Dana, la hija de su cámara, que han logrado sacarla del país y ahora está en Barcelona.

Curiosidades de una reportera diferente

Pero, ¿quién es esta joven que ha conseguido que su nombre sobresalga sobre el de otros compañeros? Hemos recopilado algunas curiosidades sobre ella.

#1. Es una argentina de 26 años graduada en Periodismo.

#2. Entre los 10 y los 17 años vivió en España donde tiene muy buenos amigos. Volvió en tiempos de pandemia.

#3. La hemos visto trabajar en distintos medios tanto en Argentina como en España: El Debate TV, Cosmo TV, Efe, A24 noticias...

#4. Habla español, inglés, italiano, un poco de portugués y sabe algo de francés y chino.

#5. Su escritora favorita es @tintaenchina. “La “china” como se hace llamar, es oriunda de Argentina y vivió en 9 ciudades de 3 países diferentes 😳”, asegura.

#6. Viene de un país donde el fútbol se vive con mucha pasión, pero los colores que le hemos visto lucir a ella son los rojiblancos.

#7. Hace meditación. “La meditación es para todos y a mí me está cambiando la vida, me ayudó a sobrellevar un momento personal súper complicado”, comparte en sus redes.

#8. Tiene un perro que cumplió dos años el pasado enero.

#9. Hace algo de año y medio aseguró que era vegetariana, no sabemos si en este tiempo ha cambiado sus hábitos alimenticios. “Personalmente hace más de un año que decidí dejar de consumir todo tipo de carnes, y si bien aún soy vegetariana por el hecho de que sigo consumiendo quesos, siempre estoy en constante búsqueda de reemplazar y agregar cuantos más productos veganos pueda a mi alimentación”, decía en aquel momento.

#10. La emigración siempre ha sido un tema sobre el que ha trabajado.