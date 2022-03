David Otero comparte el motivo por el que tiene ganas de llorar: “Tan triste como hace ya unos meses”

“De nuevo me vuelvo a sentar en este lugar… tan triste como hace ya muchos meses y con las mismas ganas de llorar, sin entender absolutamente nada de lo que está ocurriendo en este mundo…”, escribía David Otero junto a un vídeo que ha compartido en redes sobre cómo se siente con lo que está ocurriendo.

“Por si alguien se siente igual, que sepa que no está solo… mi corazón roto por la gente que está sufriendo sin ser culpable de nada…”, añadía sobre lo que le está haciendo sentir la guerra de Ucrania.

Ha grabado el vídeo en el mismo lugar que grababa todos los que compartió durante el confinamiento de esta pandemia. “He sentido la necesidad de volver a sentarme en el mismo sitio. No sé si en búsqueda de consuelo o de reflexión o de qué, porque no tengo mucha idea de qué es lo que busco”, expresaba.

Reflexionando

Reconoce que ha estado deambulando por su casa con una tristeza enorme y sin saber muy bien cómo reaccionar y qué hacer. “Tremendamente triste, triste, con unas ganas de llorar tremendas, sabiendo que hay un país ahora mismo con millones de personas aterrorizadas, muertas de miedo y no saben cómo van a amanecer mañana y nosotros estamos aquí a las puertas de una situación que no tenemos ni idea de cuál va a ser y yo angustiado por esa gente y por mí también”, explicaba.

Confiesa que se ha metido en redes sociales y ha comprobado que la gente sigue con su vida normal y se pregunta si no deberíamos reflexionar más y compartir más lo que está pasando y lo que eso nos genera.

Pero que nadie piense que está todo el día así. También pasa buenos ratos en el estudio, aunque reconoce que luego acuesta a sus hijos y les abraza de una manera distinta. Le gustaría que esto fuera un sueño, pero no, no lo es.

“Esperemos que esto que está sucediendo en Ucrania acabe lo antes posible y con el menor sufrimiento del que ya se ha ocasionado, que es muchísimo. Es mi manera de decirle al mundo o a las pocas personas que me vean, que tengo un deseo inmenso de que esto termine”, reflexiona. Tiene ganas de salir a manifestarse y gritar “no a la guerra, no a los locos dementes”.

No podemos más que sumarnos a ese deseo de que esto acabe lo antes posible.