Frases de canciones que puedes poner en tu biografía de Tinder

Introducirse en el mundo de las aplicaciones de citas siempre es una tarea complicada. Elegir las fotos con las que nos presentamos en sociedad, los gustos que nos definen y elaborar una biografía interesante que juegue a nuestro favor a la hora de hacer un match pueden suponer un quebradero de cabeza para más de uno y una.

Nosotros queremos facilitarte las cosas, por lo menos en lo que tiene que ver con la biografía, ya que una de las formas más interesantes de poder completar sus 500 caracteres puede ser utilizar una letra de canción que pueda definirte o explicar lo que estás buscando con originalidad. ¡Te presentamos 10 frases de canciones con las que probar suerte en Tinder!

1. "Dicen que soy una chica normal con pequeñas manías que hacen desesperar"

El sueño de Morfeo - Esta soy yo (video clip)

Para las personas que tiran de valoraciones y opiniones de miembros de su famiilia y amigos tenemos la alternativa perfecta en este clásico de los 2000 de El Sueño de Morfeo. Esta soy yo es una canción en la que Raquel del Rosario cuenta cómo la define la gente y cómo se ve a sí misma como una persona indecisa.

"Dicen que soy una chica normal con pequeñas manías que hacen desesperar, que no sé bien dónde está el bien y el mal, dónde está mi lugar" puede ser la carta de presentación idónea para las personas que no tienen claro lo que están buscando, que se meten en Tinder para experimentar y ver qué puede surgir.

2. "Vamos a hacerlo pero a mi manera"

Aitana, Nicki Nicole - Formentera

Formentera, el último éxito de Aitana con Nicki Nicole es la canción que debe ocupar tu biografía si lo que quieres es lanzarle una indirecta a una persona con la que ya has quedado y sientes una conexión pero todavía no ha llegado la conversación en la que habláis del tipo de relación que queréis tener. Una persona con la que quieres volver a pasar la noche y que ocupa tu pensamiento: "Vamos a hacerlo pero a mi manera: vamos a besarnos toda la noche entera, si tú me quieres yo hago lo que quieras, vuelo directo para Formentera".

3. "Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol"

Shakira - Inevitable (Official HD Video)

La Shakira de finales de los 90 con Inevitable nos dejaba estrofas perfectas para personas que en lugar de hablar de sus aficiones y lo que les gusta hacer en su tiempo libre, empiezan dejando las cosas claras y hablando de "lo negativo" de su personalidad. Una canción que te dará como una persona romántica que tiene claros sus defectos con: "Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos".

4. "Yo siempre primera, nunca secundary"

Chanel - SloMo - Spain - National Final Performance - Eurovision 2022

Las polémicas que han rodeado la preselección de España para el Festival de Eurovisión y que terminaban con el triunfo de Chanel y SloMo en el Benidorm Fest no deberían tapar algunos de los versos que son perfectos para las personas que tienen claro lo que valen y lo que tienen que ofrecer: "yo siempre primera, nunca secundary".

Otra frase de esta canción va como anillo al dedo para quienes busquen simplemente conocer a alguien con el que tener algo casual: "y no se confundan, señoras y señores, que siempre estoy ready pa' romper caderas, romper corazones". Otra de las ventajas que ofrece esta canción es clara: habla de tu afición por Eurovisión y te ayudará a encontrar personas compatibles con lo que estás buscando.

5. "Disfruta las cosas buenas que tiene la vida"

Chayanne - Madre Tierra (Oye)

Para los que disfrutan de las pequeñas cosas de la vida, hacen senderismo y disfrutan de la naturaleza, para los que tienen "carpe diem" tatuado en el brazo y el dejarse llevar como filosofía de vida, cualquier estrofa de Madre Tierra de Chayanne es perfecta para darse a conocer y dar con personas afines. Nosotros, de entre todas las posibles, te recomendamos su estribillo: "Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida".

6. "I break tradition, sometimes my tries are outside the lines"

Natasha Bedingfield - Unwritten (US Version) (Official Video)

La alternativa en inglés para aquellas personas que disfruten del día a día y se tomen la vida como un libro en blanco en el que escribir su propia historia pueden escoger el clásico de Natasha Bendingfield, Unwritten, que habla precisamente de ser consciente de todo lo que nos rodea, de sentir la lluvia en la piel y de vivir la vida de la manera que queremos vivilar: "I break tradition, sometimes my tries are outside the lines, we've been conditioned to not make mistakes but I can't live that way (rompo la tradición, algunas veces mis intentos se escapan de los límites, hemos sido condicionados a no cometer errores, pero yo no puede vivir así)."

7. "Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca, caerme, hacer el tonto..."

Amaia - Yo Invito

El primer adelanto del segundo disco de Amaia, Yo invito, es una canción perfecta para aquellas personas que estén pasando por la misma situación que narra la pamplonica: la superación de una ruptura de una relación que todavía provoca nostalgia, pero que te lanza a disfrutar de la noche sin pensar en las consecuencias del día siguiente.

"Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca, caerme, hacer el tonto, mandar todo a la mierda. Hoy voy a invitar a todo, la luna está preciosa, deciros cuanto os quiero, gritar como una loca" es una declaración de intenciones que no es para todos los públicos, pero que te ayudará a encontrar el compañero o compañera adecuado para ahogar las penas y pasar una buena noche.

8. "Por ahora está solita"

BAD BUNNY - YO PERREO SOLA | YHLQMDLG (Video Oficial)

Para quienes desean disfrutar de su soltería y conocer gente, Yo Perreo Sola de Bad Bunny vuelve a convertirse en una declaración de intenciones. Una canción que en la biografía deja claro tu estado sentimental y que no buscas nada serio: "En el perreo no se quita (¡No!), fuma y se pone bellaquita. Te llama si te necesita, pero por ahora está solita".

9. "De pata negra, de pata negra, nosotros somos de pata negra"

Melody - De Pata Negra

Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona ofrecen un montón de oportunidades a las personas que buscan introducirse en el mundo de las aplicaciones de citas. También son ciudades con una gran cantidad de personas que no han nacido allí, y que se han mudado por estudios o razones laborales. ¿Cómo podemos dejar claro que no somos de la ciudad y estamos orgullosos de nuestros lugares de origen? Con el estribillo de De pata negra de Melody: "De pata negra, de pata negra, nosotros somos de pata negra".

10. "She is messy but she's kind"

Sara Bareilles - She Used To Be Mine (Official Video)

Para las más internacionales, de la misma forma que antes mencionábamos a El Sueño de Morfeo, el estribillo de la balada de Sara Bareilles, She used to be mine, puede sernos útil para definirnos como personas con errores e imperfectas que pese a todo buscan darle una oportunidad al amor: "She's imperfect but she tries, she is good but she lies, she is hard on herself. She is broken and won't ask for help, she is messy but she's kind (Ella es imperfecta pero lo intenta, ella es buena pero miente, es dura consigo misma. Está rota y no pedirá ayuda, es un desastre pero es amable)".