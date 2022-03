Emily Ratajkowski sobre su libro de ensayos: “Supuso un despertar complicado, brutal y devastador”

Mencionar el nombre de Emily Ratajkowski es pensar en belleza, la suya propia que ha sabido utilizar en su beneficio como modelo y empresaria. Atrás queda aquel videoclip de Blurred Lines de Robin Thicke en el que podíamos verla desnuda, pero su imagen sexy ha perdurado en el tiempo.

El pasado 9 de noviembre lanzó en inglés su primer libro de ensayos, My body. Una recopilación de ensayos en los que reflexiona sobre lo que ha supuesto en su vida vender su imagen con sus dos caras, la buena y la mala.

Empezó a escribir en 2018 cuando a su madre le diagnosticaron una enfermedad crónica y ella vivía separada de su marido por trabajo. Su intención era encontrar algo que sentía que le faltaba para que su vida fuera completa.

Dos años después, The Cut, publicó uno de esos ensayos en el que repasaba diferentes momentos en los que ha sido testigo de cómo su imagen se vendía, compraba o compartía sin su consentimiento. Fue todo un éxito, de hecho, se convirtió en el artículo más leído del año en la revista. De ahí al libro, solo había un paso.

Y llegó. Dio forma a un libro con el que pretendía despertar conciencias sobre la cosificación de la belleza femenina, las relaciones de poder, el consentimiento y el abuso.

Llega a España

Ahora, ese libro, se publica en español en nuestro país. Un libro en el que escribe sobre las armas de la belleza, la sexualidad y el poder desde las dudas y contradicciones de alguien que creyó poder derrotar al sistema.

Todo escrito desde la experiencia propia y en primera persona: “El presente libro está lleno de ideas y realidades que no estuve dispuesta a afrontar en períodos anteriores de mi vida, o quizá era incapaz de hacerlo. Convertí en costumbre desechar experiencias que me resultaran dolorosas o fuesen incoherentes con lo que quería creer; que yo era el testimonio vivo de una mujer empoderada gracias a la mercantilización de su imagen y de su cuerpo. Enfrentarme a la realidad más matizada de mi posición supuso un despertar complicado, brutal y devastador para una identidad y una narrativa a las que me había aferrado con desesperación”.