Justin Bieber anuncia su nueva canción junto a Omah Lay: ‘Attention’

Los fans de Justin Bieber están de enhorabuena. Su artista favorito va a lanzar nueva música esta semana junto a un artista que le ha conquistado por completo.

Se trata de Omah Lay, el nigeriano al que Bieber le considera un "hermano". Con él va a lanzar Attention, un tema principal de Omah al que no ha dudado en unirse Justin.

Así lo ha anunciado a través de las redes sociales, donde ha compartido la portada de la canción. En ella, ambos aparecen con una gorra y hablando entre ellos. No hay duda de que existe mucha química entre estos dos artistas, y estamos seguros de que no solo en el ámbito musical.

Numerosos compañeros y amigos de Bieber han comentado en la publicación, compartiendo su emoción de escuchar lo nuevo del canadiense. ¡La cuenta atrás ha comenzado! Este viernes 4 de marzo podremos escucharlo.

Lo cierto es que los fans de Bieber se mueren de ganas por descubrir la propuesta musical que su artista favorito tiene preparado para ellos. Algunos de los últimos proyectos que hemos podido escuchar de nuestro protagonista son Lonely Christmas, Wandered To LA y Sundown, que han visto la luz entre diciembre de 2021 y principios de este año. Todas ellas son colaboraciones y eso es algo que va a repetir esta misma semana.

Lo que está claro es que el canadiense está más que listo a seguir inundando nuestras playlists con sus nuevos temas. Hace unos días lo veíamos en el estudio de grabación con Tory Lanez, por lo que los rumores sobre la llegada de un séptimo álbum de estudio no tardaron en circular por las redes sociales. Ganas hay, y de sobra.

No obstante, no todos parecen estar convencidos de la unión de Bieber con el rapero, ya que estuvo inmerso en un presunto disparo a Megan Thee Stallion del que se declaró no culpable. No obstante, otros apoyan esta unión musical de la que ya no hay pruebas porque Justin eliminó la publicación de sus perfiles.

Además, Bieber pisará España muy pronto con su Justice World Tour. Ha incluido dos conciertos en nuestro país, uno el 23 de enero en el WiZink Center y, otro, el 25 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. ¡Se viene música en directo de Justin Bieber!