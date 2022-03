Amaia Romero anuncia nuevo single para el 11 de marzo

Amaia Romero sigue desvelando pildoritas del que será su segundo álbum de estudio. La cantante navarra estrenará pronto su disco Cuando no sé quién soy, una obra con diez canciones de la que ya conocemos tres.

Hasta la fecha Amaia nos ha presentado los singles Yo invito, Yamaguchi y Quiero pero no junto a Roju, tres canciones que han sido muy bien acogidas por su público y que pronto se sumarán a Bienvenidos al show, la cuarta pieza de su álbum que se estrenará en las plataformas próximo 11 de marzo.

Por el momento, lo único que sabemos del nuevo sencillo de Amaia es que cantará sola. Bienvenidos al show no contará con ninguna otra voz que no sea la de la navarra y de hecho, cuando se publique el álbum será la primera canción en sonar. Este detalle, que conocimos la pasada semana gracias a que Amaia quiso compartir con sus seguidores la portada, contraportada y el tracklist de Cuando no sé quién soy, junto a los emojis que evocan al circo con los que ha acompañado hoy su anuncio, hacen prever que este nuevo single será toda una declaración de intenciones en la que la artista ha decidido divertirse y dejarse llevar por el show.

La ansiada colaboración con Aitana

Además de a este nuevo single, los fans de Amaia están deseando conocer cómo suena La canción que no quiero cantarte, un tema en el que la artista colaborará con Aitana, la que fuera compañera suya en el programa Operación Triunfo que las catapultó a las dos a la fama y que permitió a Amaia convertirse, junto a Alfred, en la representante de España en Eurovisión.

Ambas se han mostrado muy contentas con este proyecto y más aún los seguidores de las dos, que desde hacía años pedían a gritos una colaboración entre las dos concursantes más carismáticas de su edición.

Amaia ha trabajado junto a Alizzz

Para este nuevo trabajo, del que todavía no se conoce la fecha de lanzamiento, Amaia ha contado con la producción de Alizzz, uno de los nombres más sonados del panorama musical del momento y ganador de seis premios Grammy Latinos en la última edición de estos premios.

Por el momento, aquí os dejamos algunos de los adelantos que del nuevo disco y el listado de canciones que conformarán Cuando no sé quién soy.

Bienvenidos al show Dilo sin hablar La vida imposible Yo invito La canción que no quiero cantarte (ft. Aitana) Pesimista Quiero pero no (ft. Rojuu) La persona Santos que yo te pinté Yamaguchi

Amaia - Yo Invito

Amaia - Yamaguchi

¡Esperamos que os haya servido para ir abriendo boca!