Ana Mena lanza el videoclip de 'Cuando la noche arriba'

Los fans españoles de Ana Mena están de celebración. Este viernes 4 de marzo la malagueña lanzaba Cuando la noche arriba, la versión de estudio en castellano de la canción con la que cumplió su sueño de presentarse al Festival de Sanremo.

Lo hace tres semanas después de presentarla al público en versión acústica durante el evento de Únic@s Dial que tuvo lugar el pasado 14 de febrero, después de ver cómo ardían las redes sociales pidiendo su lanzamiento tras el concierto y después de las pistas dejadas en su perfil de Instagram que adelantaban una sorpresa para sus fans.

Ahora ya podemos disfrutar de Cuando la noche arriba como se merece, con una versión de estudio y un videoclip oficial en el que se producen algunos cambios frente a la versión en italiano. Y es que la malagueña ha repetido algunas de las imágenes del montaje original pero ha incorporado otras nuevas.

De hecho, hace algunos días grababa un reportaje para la televisión italiana donde se la podía ver rodando el videoclip en el Coliseo Romano ante la atenta mirada de sus fans. Unas imágenes que han acabado en el montaje final junto a otras nuevas rodadas en los alrededores del Acueducto de Aqua Claudia, un monumento del siglo I d.C.

Ana Mena no podría estrenar de mejor forma sus 25 años: en uno de los momentos más dulces de su carrera, donde cuenta con 36 discos de platino y 3 discos de oro entre España e Italia, preparando el que será su segundo disco y dando pistas sobre una gira de conciertos a lo largo de este 2022 de la que todavía se desconocen las ciudades en las que parará. Lo que sí que parece claro es que el éxito la acompaña.

Un triunfo que no le ha llegado de la nada sino en el que lleva trabajando más de 7 años, desde que en el 2015 lanzara No soy como tú crees, que después se convertiría en su primer single de su disco debut, Index. Previamente, además, habíamos sido testigos de su victoria en el concurso My Camp Rock 2 o su incursión en el mundo del cine como "chica Almodóvar" con un pequeño papel en La piel que habito, película para la que también prestó su voz para la banda sonora.

Todavía queda mucha Ana Mena por delante, y durante la espera hasta la salida de su segundo disco solo nos queda bailar.