La nueva sesión de Bizarrap trae a Residente cargando duro contra J Balvin (sin filtros y sin callarse nada)

La guerra entre Residente y J Balvin se remonta a septiembre de 2021. En aquel momento la Academia de Música difundió su lista de nominados en los Latin Grammys. Una lista que no acabó de convencer al colombiano que llamó al boicot porque no estaba bien representado, según él, el género del que se considera uno de los líderes.

Varios artistas reaccionaron a esta petición de boicot, aunque el más contundente fue Residente que aseguró que él se dedicaba a hacer canciones como hot dogs, es decir, trasladado a España, como churros y no firmadas por él sino por un nutrido grupo de compositores que hacen el trabajo por él.

En aquel momento, J Balvin se lo tomó con humor y llegó a publicar como respuesta una foto suya junto a un carrito de hot dogs. La opinión se dividió entre los que apoyaban al uno y al otro.

Segunda batalla

Esa guerra continua y tiene un nuevo punto álgido en la nueva sesión de Bizarrap que ha sumado a su proyecto a Residente. La mitad de Calle 13 ha decidido volver a cargar contra su rival. Ya avisaba hace unos días antes, borrando todo su muro de Instagram y publicando un reels con una frase un tanto ambigua: "Aunque tú cambies de color yo siempre sé por dónde vienes🦎". Y se le veía jugando a los recreativos mientras se oía de fondo “calma la envidia que me tienes”.

Después publicó un mensaje en el que se dirigía al que iba destinado su tema, un influencer urbano que, según él, es un esclavo de la industria y no tiene la libertad que sí tiene él de hacer lo que quiera. Y aunque ha recibido llamadas de advertencia y se enfrenta a posibles demandas, no está dispuesto a callarse. No entiende que se le de tanta importancia a una tiradera como la suya.

Así que, ya ha salido la nueva sesión de Bizarrap que, en esta ocasión cuenta con Residente, y parece que el beef está encendido porque en tan solo un cuarto de hora, el vídeo ya tenía 900.000 visualizaciones y, unas horas después ya anda por los 15 millones.

"Tú ere' má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan", dice la letra en clara referencia a su anterior encontronazo y es solo una pequeña muestra. Aunque la letra tiene un claro destinatario, en realidad es una crítica a todos esos artistas urbanos que se han convertido en influencers en redes y front rows de moda. Una crítica a la fama global. A los artistas que tienen grandes equipos detrás para hacer una canción y que cobran dinerales por sus conciertos. Lo deja claro: “Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso”.

Cargando contra Balvin

Claro que hay que llegar a la mitad del tema para centralizarse en el colombiano y ahí es donde Residente se explaya y carga sin filtros contra Balvin. Le llama “pendejo mentiroso” y critica que se haga el espiritual publicando fotos a lo Gandhi mientras hay una guerra en el mundo. Y es lo más suavecito que dice de él, porque no se ha cortado un pelo.

Y por mucho que repita “esto lo hago pa’ divertirme”, está claro que habrá herido algunas sensibilidades. ¿Qué hacía J Balvin mientras Residente cargaba contra él? Se daba un baño de masas en Argentina, país natal de Bizarrap y publicaba una serie de memes con su cara y guiños a algunos puntos que menciona Residente en su tema. Parece que sigue apostando por tomárselo con humor.

No han faltado las reacciones en redes. Ibai Llanos, por ejemplo, aseguraba que “espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva siete meses”.

La estocado

Y Residente, que no da puntada sin hilo, ha querido terminar de meterse a la audiencia en el bolsillo con un nuevo golpe a lo Robin Hood. "Con cada visto ustedes estarán donando a las organizaciones de salud mental Taller Salud y Silence The Shame", compartía en sus redes sociales. Por cierto, que en su canción también se mete con la forma de tratar los temas de salud mental de Balvin.

Un tema benéfico con el que se ha desahogado cargando contra los poderosos y por un bien social. Jugada redonda que seguro que va ser tema de conversación en los próximos días. Ahora toca posicionarse.

Lo que está claro es que la letra de este tema no tiene desperdicio y se pueden hacer muchos análisis.