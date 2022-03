El cambio físico de Robert Pattinson: el nuevo Batman ha entrenado para lucir músculos de superhéroe

Cuando se hizo oficial que Robert Pattinson sería el encargado de darle vida al nuevo Batman de la gran pantalla, ciertos interrogantes se posicionaron sobre tal elección. No obstante, tras una semana que combinó premiere y estreno de la película, todas las dudas se disiparon.

The Batman es todo un acierto (tal y como contamos en nuestra crítica), siendo uno de los puntos fuertes el reparto. Zoë Kravitz y, evidentemente, el mencionado intérprete del Caballero Oscuro, del cual cabe resaltar un detalle muy significativo para la cinta: su cambio físico.

El nuevo Batman ha entrenado para lucir músculos de superhéroe. Tal y como dictan los cánones de las viñetas y las producciones centradas en estos personajes, alguien como Bruce Wayne debe poseer un estado de forma superior a la media.

De Crepúsculo a The Batman: así ha cambiado el actor

Fue en 2008, hace casi 15 años, cuando la adaptación de la saga Crepúsculo a la gran pantalla nos dio a conocer a Robert Pattinson. Fueron cuatro películas las que coprotagonizó con Kristen Stewart y, a partir de ahí, fue buscando su sitio en Hollywood.

Largometrajes de los últimos años como El Faro, El Diablo a Todas Horas o Tenet, dirigida por Christopher Nolan y el mayor blockbuster en el que participó antes de The Batman, fueron sus apariciones más relevantes.

En ellas no destacó de sobremanera por sus abdominales, brazos y pectorales. Es por ello que, para ser el Caballero Oscuro, debía ponerse manos a la obra. Y eso hizo. Se metió de lleno en un entrenamiento que, hasta que no estuviera lo suficientemente fuerte, no podían empezar el rodaje. De hecho, se tuvo que aplazar para que el actor consiguiera el punto físico deseado.

El imponente aspecto de Robert Pattinson en The Batman / Warner Bros.

Algunos usuarios de Twitter no dudaron en hacer la comparación (tanto abdominales como espalda) entre el Pattinson de ahora y el que dio vida a Edward Cullen:

admirando o corpo do robert pattinson desde os tempos de crepúsculo sim! #TheBatman pic.twitter.com/TWb97kobI6 — Noel 🦇 (@3stebeland) December 27, 2021

De esta forma, el actor británico ha dado un paso al frente, tanto en su aspecto como, lo que es más importante, en su carrera cinematográfica. Tras el éxito que ya está teniendo como el emblemático personaje del universo DC, es uno de los nombres de moda de Hollywood.