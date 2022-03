10 Curiosidades de ‘The Batman’ que no sabías: De cuál iba a ser su villano a los spin-offs confirmados

The Batman ya se ha estrenado, y mundo ya puede conocer al nuevo héroe de Gotham City esta vez bajo la visión de Matt Reeves. El director ha hecho una película oscura con tintes detectivescos, que ha vuelto a hacer que el público se interese por la historia del murciélago a los niveles que solo Christopher Nolan consiguió.

No cabe duda de que el Batman de Robert Pattinson atraerá adeptos suficientes como para presentarlo como una nueva saga, aunque lo que es seguro es que es una película que lleva planeándose tanto tiempo que tiene algún secreto que otro que la convierte en un largometraje de lo más interesante.

En LOS40 hemos investigado hasta conseguir 10 curiosidades de la nueva película de DC, que van desde cómo ha cambiado a detalles sobre el mismo estreno. Y ojo, que alguna es de lo más extraña:

1. Un murciélago que lleva tiempo en la cueva

Por mucho que el Bruce Wayne de Robert Pattinson solo lleve dos años patrullando Gotham, lo cierto es que el proyecto tiene muchos más años. Corría el año 2016 cuando se empezó a hablar de ella, y el proyecto era de lo más jugoso: continuaría lo contado en Batman v Superman, e iba a estar dirigida por el mismo Ben Affleck.

Finalmente, el actor dejó el puesto de director para Matt Reeves, al que dio la bienvenida nada más unirse al proyecto. Sin embargo, las dudas del actor con el guion -que acabó cambiando por completo-, hicieron que se 2019 abandonase el papel de Batman para su película en solitario.

2. El enigma del villano principal

Por supuesto, el cambio de guion propició una película totalmente distinta a la que se tenía pensada. De hecho, solo hay que ver que el tono de The Batman no cuadra en absoluto con el mostrado por Zack Snyder en las otras películas del Universo Extendido de DC, aunque la mayor diferencia se puede ver con la elección del villano.

Deathstroke en 'La Liga de la Justicia'. / Warner Bros

Sí que hubo rumores de que aparecería el Pingüino -aunque interpretado por Josh Gad, no por Colin Farrell-, aunque Enigma no se barajó desde un principio. El primero en surgir en la mente de por aquel entonces director del proyecto, Ben Affleck, no fue otro que Deathstroke. Sería interpretado por Joe Manganiello, que ya lo interpretó al final de La Liga de la Justicia, y que es uno de los mercenarios más sangrientos de los cómics.

3. Unos malos poco vistos, pero vistos

Finalmente los elegidos para ser los villanos de The Batman fueron Enigma, el Pingüino y Catwoman, unos personajes ya vistos en la gran pantalla. A la última se la ha visto en varias ocasiones, empezando por Batman Returns (1992) donde Michelle Pfeiffer se ajustó a la idea tétrica de Tim Burton y dejó una de las mejores versiones vistas de la villana. Tras ello, fue el turno de Halle Berry en 2004 -que pasó sin pena ni gloria- y de Anne Hathaway en The Dark Knight Rises (2012).

Sobre el Pingüino, fue precisamente en Batman Returns donde Danny DeVito le dio vida por primera vez en el cine, siendo luego mencionado en La Liga de la Justicia (2018). Enigma, por su parte, también tiene una larga trayectoria: fue uno de los cuatro villanos principales de la película de 1966, mientras que se rumoreó que Burton cerraría su trilogía con una versión del personaje interpretada por Robin Williams. Finalmente fue a parar a Jim Carrey, aunque en la dantesca Batman Forever (1995).

4. Los cómics de la historia

Si algo ha tenido que hacer Matt Reeves para esta película ha sido, seguramente, empaparse bien con lo sucedido en las viñetas. Eso sí, el director ha decidido hacer una larga labor de investigación y conseguir fusionar varios títulos que incluyen algunos que ni si quiera tienen a Batman como personaje principal.

De este modo, The Batman se basa en los títulos de Batman Halloween Oscuro, El largo Halloween, Victoria Oscura, Año Uno y Ego; mientras que también ha tomado de referencia El gran golpe de Selina y Si vas a Roma de Catwoman para construir el arco del personaje interpretado por Zoe Kravitz.

5. La carrera por ser el nuevo Bruce Wayne

Aunque a muchos les parezca ideal la elección de Pattinson para interpretar al superhéroe, lo cierto es que no siempre ha sido tan aceptado. La gente apostó -literalmente- porque Armie Hammer sería el actor que sustituyese a Ben Affleck, aunque hubo otros interesados como Nick Jonas. El cantante nunca estuvo entre las opciones, aunque se enteró de que Warner buscaba caras conocidas para el papel y no dudó en ofrecerse para ello.

Robert Pattinson como Bruce Wayne. / Warner Bros

El estudio acabó por dejarlo todo en dos finalistas: Nicholas Hoult y Robert Pattinson. El primero fue descartado, aunque ya tenía el puesto de superhéroe cogido en su currículum después de haber interpretado a Bestia en la nueva trilogía de X-Men; mientras que el segundo, obviamente, fue el elegido. Su mayor ventaja frente a su competidor es haber centrado su carrera en películas alternativas desde su interpretación de Edward Cullen, algo que evitaba competencias directas con Marvel. Sin embargo, no fue precisamente bien recibido por algunos fans, que llegaron a hacer una recogida de firmas en contra de la elección del británico.

6. La Catwoman de Crepúsculo y la de High School Musical

Aunque la lucha por ser el huérfano más rico de Gotham City no fue nada comparada con la que surgió por el puesto de Catwoman. Al saber que Pattinson sería el encargado de ponerse detrás de Wayne, los fans más nostálgicos de la saga Crepúsculo enseguida pidieron que fuese Kristen Stewart la que se convirtiese en la villana, por razones obvias.

Ella no se pronunció al respecto, a diferencia de Vanessa Hudgens. La que fue la mítica Gabriella Montez en High School Musical se emocionó tanto en redes por querer interpretar al personaje que, de hecho, mucha gente pensó que el casting estaba cerrado con ella y Josh Gad para el Pingüino. Tessa Thompson y Lupita Nyong'O optaron oficialmente al papel; aunque finalmente fue a parar Zoe Kravitz, que curiosamente fue rechazada para el mismo papel en The Dark Knight Rises.

7. Doble presupuesto (en todo)

Como cualquier cinéfilo sabrá, el rodaje de The Batman no ha sido sencillo. Al igual que en el resto del mundo, por Gotham City también pasó la pandemia, haciendo estragos en los tiempos de grabación y en la baja de profesionales por ser positivos. Esto, sumado a sus gastos de promoción -que cualquier persona ha podido ver un mes antes de su estreno-, ha llevado a Warner hasta doblar lo pensado hasta llegar hasta loss 200 millones de dólares.

Algo que no llama la atención si se tiene en cuenta que la previsión de taquilla promete dejarla como una justa competidora de Spider-Man: No Way Home, coronándose como los dos blockbusters pandémicos que logran esas cifras. Aunque no costará si se sigue el ejemplo de la cadena de cines AMC, que ha incrementado en 1'50 dólares la entrada para la película de DC.

8. Una nueva trilogía

Aunque sea evidente que vaya a tener buen resultado en taquilla, The Batman se planeó originalmente una trilogía. Esa escena post-créditos -por llamarlo de alguna manera-, deja muy claro que aún queda mucho por ver de esta saga que ha iniciado Matt Reeves; sobre todo teniendo en cuenta que el Wayne de Pattinson aún tiene las etapas más interesantes del personaje por explorar.

Además, todos los rumores que surgieron para esta primera película podrían ser detalles argumentales de las siguientes. Por ejemplo, un villano como Harvey Dent-Dos Caras o incluso la participación de Robin podrían ser claves para las siguientes secuelas.



9. Mucho más Gotham por ver

Pero volver a hacer una película de la talla de The Batman requiere tiempo y planificación a partes -industriales- iguales, por lo que ni si quiera hay una fecha estimada para estas secuelas. Lo que sí está confirmado es que el universo de esta película, si bien no parece que vaya a hacerlo en otros proyectos de DC, se seguirá desarrollando hasta en tres spin-offs en forma de serie.

Collin Farrell como El Pingüino en 'The Batman'. / Warner Bros

Tal y como hizo James Gunn con su El Pacificador tras El Escuadrón Suicida (2021), DC seguirá apostando por el mundo de las series esta vez contando historias de la ciudad del murciélago. Una será sobre el cuerpo de policía de Gotham -que se deja ver ligeramente en la película-, otra sobre el Pingüino -seguramente sobre su evolución de pelele de la mafia a súper villano- y una última centrada en Arkham, el psiquiátrico que encierra a los criminales más peligrosos y dementes de la ciudad.

10. Superman no... Pero sí Lex Luthor

La película hace evidente que no hay conexiones con los proyectos que DC ha hecho anteriormente, aunque sí con sus personajes. Y ojo, que no hablamos de ningún ciudadano de Gotham City, sino de la mismísima Metrópolis.

La ciudad de Superman está presente en el universo de Matt Reeves, aunque no en su película. Before the Batman: An Original Movie Novel es una precuela en forma de libro que narra lo sucedido antes de la película, y según informó el portal CBR, incluye un personaje llamado Dex que le dice a Bruce Wayne lo siguiente: "Mi padre y yo necesitamos escapar. Quizá a Metropolis. He escuchado que el equipo de carreras de LexCorp está contratando nuevos mecánicos".

The Batman ya está en cines.