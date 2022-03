Pamela Anderson es una de las actrices más mediáticas y una de las grandes celebridades de la historia. Todo el mundo la conoce, especialmente por su papel en la serie Los vigilantes de la playa. Sin embargo, una cinta de vídeo con contenido erótico la ha perseguido toda la vida. Tras el estreno de Pam y Tommy en Disney + que trata sobre la vida personal y romántica de la actriz y el artista, Pamela ha decidido contar su propia historia, en primera persona, en un documental en Netflix.

Así es. Anderson ha decidido afrontar a los fantasmas de su pasado con este proyecto que llegará muy pronto en la plataforma de contenidos. De momento no se ha confirmado la fecha oficial de estreno, pero estamos seguros de que podrá ver la luz muy pronto en este 2022. Así que habrá que esperar un poco más.

Lejos de #PamAndTommy, Pamela Anderson contará su propia historia en un documental en Netflix. Brandon Thomas Lee, su hijo mayor, es uno de los productores. Según Variety, este será el "testimonio definitivo sobre el ícono de la cultura pop". Por ahora no hay fecha de estreno. pic.twitter.com/ttVNZrm65h — Emanuel Juárez (@EmaJuarezOk) March 2, 2022

Anderson y su pasado en Netflix

El director del filme es Ryan White, conocido por haber dirigido The Case Against 8, y, según recoge The Hollywood Reporter, ha estado durante varios años detrás de este proyecto. Pamela Anderson "está preparada" para hablar sobre su vida y carrera y está claro que dejará a millones de espectadores boquiabiertos con su contenido. Es más, se incluirá diverso contenido material de archivo nunca visto antes y entrevistas con Anderson. "Mi vida / Mil imperfecciones / Un millón de percepciones erróneas / Malvado, salvaje y perdido / Nada que cumplir / Solo puedo sorprenderte / No una víctima, sino un sobreviviente / & Alive para contar la historia real", escribía Anderson en un comunicado publicado en su perfil de instagram.

Además, entre las personas que están produciéndose encuentra el hijo mayor de Pamela, Brandon Thomas Lee. Una forma más de demostrar que la actriz se mostrará más fuerte que nunca con el apoyo de sus seres queridos. Sin duda, el anuncio ha llegado tras el debut de la miniserie Pam y Tomy , que salió este febrero en la plataforma de streaming y que se centró principalmente en el vídeo sexual de Anderson y Tommy Lee. Sin embargo, esta producción no contó con la estrella de Scary Movie 3, aunque el equipo de Pam y Tommy aseguran que contactaron muchas veces con ella. Pero sin respuesta.

Ahora, Anderson ha decidido responderles con este documental que tenemos muchas ganas de verlo en pantalla. Y a ti, ¿qué te parece esta decisión de Pamela Anderson?