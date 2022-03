Rubén Ramos, estilista de influencers, y las claves del maquillaje ‘Euphoria’: “Se puede hacer con dos cosas”

Mike Fajardo, Sara Fructuoso, Mariona Casas, Hugo Cobo, Eva B… son solo una pequeña muestra de los artistas e influencers que han pasado por manos de Rubén Ramos, un estilista que supera el millón seiscientos mil seguidores en TikTok.

Es de los que entienden el maquillaje y la peluquería como una vía de expresión de emociones y de comunicación de mensajes y de ahí que cada vez que tenga que hacer un trabajo, el primer paso sea hablar con el personaje para entenderle y saber lo que necesita.

Le gustan los riesgos, cree que, en España, en general, los artistas son muy aburridos y no apuestan por la estética como modo de expresión y, como muchos otros, ha caído rendido al estilo marcado por Euphoria, una serie que ha marcado una tendencia en cuestión de maquillaje.

Podríamos decir que es la serie, por excelencia, de la Generación Z porque ha mostrado sin filtros muchas de las realidades que forman parte del día a día de muchos jóvenes, tal vez, en su versión más exagerada, pero con la que han podido sentirse identificados.

Hemos hablado con Rubén para conocer las claves de este estilo que muchos quieren adoptar y saber si lo podemos apañar en casa y de qué manera.

Vamos a hablar de Euphoria, ¿qué crees que ha aportado esta serie?

Estéticamente en muy fresca y es muy pionera. La verdad es que yo normalmente en las series que no son de moda -que no tienen mucho componente de moda como Gossip Girl o Emily in Paris- como esta, de drama adolescente, que podría ser como Élite, suelen tener un estilo bastante mainstream porque se dirigen a un público que quizá no entiende que lo que están sacando es algo pionero. Pero en este caso están se están atreviendo mucho, incluso a riesgo que la gente no comprenda que lo que están haciendo en algo nuevo y pionero. Les está funcionando super bien. A nivel estético están apostando mucho por la tendencia, lo nuevo, lo que tiene que venir. La serie hace que te identifiques mucho con el estado de ánimo. Esa vinculación emocional hace mucho en que luego te quieras vincular estéticamente.

¿Qué es lo que más te llama la atención del estilo Euphoria?

Me llama la atención que combina perfectamente lo que hemos necesitado después de la pandemia, que es reconciliarnos con nosotros mismos, con la belleza auténtica, con el maximalismo, que también nos ha acabado apeteciendo, que es ponernos todo lo que no nos hemos podido poner. Combina a la perfección una estética con elementos cargados, pero a la vez muy llevable y respetuoso con la naturalidad. Antes de la pandemia y desde 2016 veníamos de una estética en maquillaje muy Kardashian, muy cargado, que no respetaba las facciones de la cara, que no respetaba la textura de la piel, era como Photoshop. Ahora vemos brillos, piedras, cosas extrañas que la gente no lleva por la calle, pero no vemos gente disfrazada. Es muy sí misma, pero con elementos creativos y eso es lo que me gusta.

¿Todo el mundo puede lucir este tipo de maquillaje?

Las cosas que son muy tendencia, muy arriesgadas, con una estética muy enfocada para el show business o que son propuestas de pantalla o de pasarela, todas estas cosas así, no las veo llevándolas a una mujer de 50 años porque se dirige a un target más joven o a gente que si se lo pone, no pasa nada porque no tienen por qué tomárselos en serio. Veo perfectamente a una persona de 50 años que trabaje en una revista o que trabaje en moda, o que sea estilista… si es el marco correcto y esa persona por su estilo de vida se va a permitir llevarlo y que funcione, lo veo perfectamente llevable para todo el mundo si lo haces por gusto. Lo que te digo para todo el mundo es que no lo veo para una ejecutiva con perlitas. Pero sí lo veo llevándolo a una teenager en cualquier momento que le apetezca.

¿A tus manos ha llegado alguna clienta pidiéndote estilo Euphoria?

Sí, el otro día, estaba en Madrid por trabajo y me escribió Sara Fructuoso que es una gran creativa, que hace proyectos visuales muy bonitos y me pidió que le hiciese un maquillaje inspirado en Euphoria y me apetecía mucho y me apetece hacer más cosas. Era la primera vez para algo profesional.

¿Se podría llevar este estilo al terreno masculino?

Yo creo que sí porque el maquillaje de Euphoria no pretende moldear las facciones ni transformar tu rostro, simplemente que con esos elementos expreses tu estado de ánimo. Me gusta porque usan la purpurina de una forma divertida cuando los personajes están super contentos y se nota en ese maquillaje. Y cuando están triste, también lo utilizan de esa forma que vaya en consonancia. No creo que sea un maquillaje para salir de fiesta y estar más guapo, sino que es un maquillaje de auto expresión y, por lo tanto, el hombre, sin modificar sus facciones ni feminizar su rostro puede utilizar estos elementos en la dirección que él quiera para comunicar una emoción.

¿Qué materiales básicos hacen falta para un maquillaje de este tipo?

Se puede hacer con dos cosas, literalmente. Podemos usar una sombra con un poco de glitter, una máscara de pestaña, alguna perlita o alguna sombra de un color vivo y un poco de glitter. En el caso de una chica que se quiera hacer el look completa la idea sería empezar con una base de cobertura media, no cobertura ligera, porque este tipo de maquillaje está enfocado a una teenager y tienen un poco de imperfecciones, un poco de textura, y quieren un poco de cobertura, pero no es un target que se maquille muchísima cantidad, sino que se quiere ver natural o que no parezca muy cargada. Por tanto, cobertura media. Una piel mate porque el efecto glow marca mucho las texturas y en una persona teenager esto no sería lo ideal. Luego, una sombra suave, ligera, del color que se quiera. Se puede hacer con neón, con azules, muy colores que recuerden a los ‘90s porque la estética Euphoria tiene un toque retro. Para que quede más conseguido, yo aconsejaría azules claritos, pero en esas tonalidades pasteles. Y luego una capa de glitter encima y extendiéndola mucho. Hay que extenderlo. El maquillaje de Euphoria no se ciñe al párpado móvil, sino que se pierde por todo el rostro, se va a los pómulos, se va a la piel, se va incluso a la ojera… depende de lo que se quiera expresar.

¿Qué consejo darías para no pasarse (o en este caso más es mejor)?

No, no es un maquillaje descontrolado. Es creativo, pero es comedido. Yo creo que tienes que escuchar a lo que te apetece a nivel emocional en ese momento e intentar materializarlo gráficamente. Si tú quieres expresar un estado de ánimo más decaído, centrarte en el párpado inferior. Si quieres mostrar que eres una persona super potente, super alegre, llévalo para arriba. Si quieres verte sexy con mirada felina, concéntrate en el párpado interior y alárgalo hacia la sien. Entendiendo un poco los gestos faciales que tiene cada emoción puedes determinar las líneas que tiene que seguir tu maquillaje. Y el adolescente siempre se expresa a través de lo que lleva, el pelo, el maquillaje, y para utilizar esas líneas visuales para expresar sus emociones, es sencillo idear cómo hacerlo.

En tus manos parece fácil, pero para hacérselo una a sí misma, ¿es posible?

Sí, además hay un montón de referencias. Solo con empaparte de las referencias y entender eso de trazar líneas visuales para expresar emociones, yo creo que lo pillas y lo sabes hacer.