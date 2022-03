Halsey está de luto: “Es la pérdida más visceral que he tenido”

Halsey parece estar viviendo un buen momento tanto personal como profesional. Un disco con gira que ha tenido muy buena acogida, y todo tras dar a luz a su hijo con el que está completamente in love. Por eso, a muchos les cuesta creer que haya pasado la peor semana de su vida, pero lo ha hecho y ha explicado por qué.

“Esta ha sido la peor semana de mi vida. Antes de tener un perro propio, escuchaba a la gente llorar a sus mascotas y pensar ‘es solo un perro...’, bueno, no podría haber estado más equivocada”, compartía en redes junto a una buena colección de fotos de su perro.

“Conseguí a Jagger cuando tenía solo unas pocas semanas. A veces pensaba en él falleciendo. ¿Cómo se sentiría? Bueno, para entonces ya estaría viejo, desvencijado y gruñón. Pasaríamos los últimos años dándole helado extra y días perezosos para tomar el sol que amaba cuando era demasiado mayor para correr en círculos”, contaba sobre lo que imaginaba cuando aún vivía.

“Sabía que dolería y lo temía inmensamente, pero estaba en paz porque tendríamos muchos años más juntos y él habría tenido una buena vida larga. Lamentablemente, no fue así como nos sucedió a nosotros. Jagger tenía 5 años y ayer lo perdimos por una condición progresiva llamada Mielomalacia”, contaba sobre lo que ha ocurrido con su mascota.

Pasando un duelo

Una vida demasiado corta y una muerte inesperada. “Es repentino e infrecuente e injusto con un pronóstico catastrófico. En 3 días, mi hermoso bebé pasó de perseguir pájaros imaginarios por el patio y acostarse en mi regazo levantando las orejas con los sonidos de Barrio Sésamo, a tener una parálisis que se extendía por su cuerpo por horas”, contaba totalmente consternada.

Sin duda, han sido unos días muy complicados. “Fue repentino e impactante y todavía no lo he procesado realmente. No sé por qué estoy compartiendo todo esto además de decir que amen a sus mascotas cada segundo porque cualquier cosa puede cambiar en un momento”, pedía a los que tengan perro como tenía ella.

“Mi primer amor, quien me enseñó a ser mamá. Mi dulce, sarcástico, tan humano chico. Cada persona que tuvo el privilegio de conocer a Jagger nunca lo olvidará. Él era así de especial”, confesaba sobre lo que producía su mascota en todo el que la conocía.

“Si estás leyendo esto y no tienes una mascota, podrías estar pensando ‘es solo un perro’. Como yo solía hacer. Pero puedo decirte que estás equivocado. Tan jodidamente mal. Es la pérdida más visceral que he sentido. Como la ausencia de un apéndice vital”, expresaba con todo el dolor que está sintiendo.

Está de duelo y ha encontrado como terapia compartir cómo se siente. “Cada segundo de mi día que una vez giraba en torno a sus pequeños hábitos y rutinas ahora está lleno de vacío y silencio. Si amabas a Jagger junto a mí, gracias por darle la mejor vida que el mejor chico pudo haber tenido. 🌈🌼👑”, terminaba.