‘Socialité’ analiza una conversación de Almudena Cid con Melani Olivares sobre su ruptura

Hace como un año desde que Christian Gálvez y Almudena Cid pusieron punto final a su más de diez años de relación. Pero es ahora cuando el presentador ha hecho pública su nueva relación con Patricia Pardo y ha gritado a los cuatro vientos las ganas que tiene de que esta nueva ilusión perdure.

Quien parece que no está tan feliz es Almudena Cid que, de momento, prefiere no hablar del tema cuando los reporteros le preguntan a la salida del teatro. Hemos visto las imágenes en Socialité donde han grabado a la ex gimnasta desahogándose con dos buenos amigos: Melanie Olivares y Daniel Muriel.

Melanie ha confirmado al programa que sus seis minutos de conversación han girado en torno a la ruptura y no le ha hecho mucha gracia saber que las habían grabado. El equipo ha recurrido a Paloma Ramón, experta en comunicación no verbal, para hacer un análisis del comportamiento de Almudena.

Análisis de la comunicación no verbal

“Hay dos escenarios, por un lado, tenemos a Almudena y, por otro lado, la que recibe el mensaje de Almudena que es Melanie. ¿Qué ocurre? Lo raro es que nada más llegar Almudena empieza a vomitar toda la información, apenas cruzan breves palabras. ¿Por qué ocurre esto? Porque tiene una carga emocional tan intensa que no necesita que la apoyen en el sentido ‘a ver tú que piensas’. Lo que necesita es descargar son sus emociones internas sobre otra persona, aunque no hable la otra persona. Melanie hace muy bien el trabajo de escuchar, acompaña con caras”, explicaba la experta.

“Melanie está un poco perpleja de las cosas que Almudena le está diciendo. ¿Por qué puede ser esto? Esa perplejidad puede venir porque le está hablando de Christian y ella no conocía esa faceta de Christian que ella le esté contando o porque realmente hay una incongruencia entre lo que ella ha visto en la relación y lo que ahora Almudena le cuenta”, continuaba relatando, “no entiende nada de lo que le está pasando. Ella está vomitando su sorpresa”.

“Cuando te separas de un matrimonio como este que es de larga duración es como un proceso de duelo, la pérdida de un familiar. Son exactamente los mismos procesos y ella está en la primera fase que es la fase del shock inicial. Tienes que entender primero que el familiar ha muerto, esto es igual, ‘se ha muerto mi relación, ¿cómo esto me ha podido pasar?’. Eso quiere decir que, simplemente, la relación, aunque no iba del todo bien, que por eso la pareja se ha roto, pero tampoco para ella iría del todo mal. Por eso la sorpresa es de ‘oye, ¿cómo ha podido ocurrir esto?’. Cuando alguien está convencido de que las cosas van fatal no está en ese estado de shock. Está triste porque ya ha pasado un proceso… pero ella está como si se acabara de enterar”, seguía analizando Paloma.

“Se nota en la comunicación no verbal que ha estado muchísimo tiempo dándole vueltas y vueltas porque en cuanto se lo cuenta a Melanie vemos que ella enumera con los dedos las cosas que le está contando y eso quiere decir que hace ya tiempo, que no es inmediato, que ella ha procesado en su mente y hay una gran disonancia cognitiva entre lo que ella pensaba que era su relación y lo que está viendo que es el final de su relación. Alguien le va a tener que explicar las cosas, no tiene por qué ser Christian, a veces es el propio entorno el que te enseña a modular”, terminaba reconociendo.

Lectura de labios

Ante el interés que está suscitando esta historia, Socialité ha recurrido a un experto en lectura de labios para saber qué se ha hablado en esa conversación. Lo primero que ha dejado claro es que su exaltación hacía complicado entender toda la conversación.

Almudena le habría pedido un tiempo a Christian Gálvez antes de que él le anunciara el final, algo que ella no se esperaba, sobre todo, porque poco antes le había enviado un ramo de flores. Queda claro que ella lo está pasando muy mal.

Es evidente que en esta ruptura las dos partes lo están viviendo de manera muy diferente. Puede que, por esos, Emma García, después de tratar el tema en Viva la vida, quisiese mandarle un mensaje a Almudena: “Le mando un fuerte abrazo a Almudena Cid, a la que le tengo muchísimo cariño".