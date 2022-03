Hubo beso en ‘Secret Story’ entre Rafa y Carmen antes de su expulsión y ahora toca dar explicaciones

No cabe duda, los dos grandes protagonistas de la segunda edición de Secret Story son Carmen y Rafa. Desde el inicio se creó una conexión muy fuerte entre ellos. En esos primeros momentos también formaba parte de la ecuación Alatzne. Luego acabó separándose por sus enfrentamientos con Rafa. Ya en aquel momento hablaron de celos por parte de Carmen.

Para sustituir a Alatzne, que era la inseparable de Rafa, apareció Laila. Carmen no podía tragarla desde el minuto uno y las discusiones y faltas de respeto entre ellas han sido constantes y han marcado su convivencia.

Laila, en más de una ocasión, ha señalado que si le caía tan mal a Carmen era por celos porque, realmente, no había habido nada entre ellas para provocarle esos sentimientos casi de odio. Unos celos que Carmen siempre se ha negado a reconocer.

El caso es que entre Rafa y Carmen ha habido siempre una relación de muchas altos y bajos. Les hemos visto reírse mucho juntos, pero también discutir otro tanto, lo que ha llevado a algunos de sus compañeros a tachar esa relación como tóxica.

Este fin de semana se cruzaban ciertos límites que daban un vuelco a la situación. Desde primera hora de la mañana del domingo Laila y Carmen empezaron a discutir y continuaron hasta la hora de la comida en la que Carmen perdió los papeles y regó con una manguera a Laila. Una actitud que le ha costado la expulsión disciplinaria.

Explicaciones en plató

Una vez en plató se ha explicado y ha pedido perdón, aunque no acaba de hacer la autocrítica que le pedían los colaboradores. Antes de salir de la casa, se produjo uno de los hechos que se llevaba esperando desde hace tiempo. Tras varias cobras con Rafa, llegó el momento del beso. Vale que formó parte de la prueba semanal, pero tenía más significado para ellos.

Antes de la resolución de la prueba Rafa y Carmen hablaron de los nervios que le producía a él ese momento. “Nos damos el pico y ya”, quedaban de acuerdo. Pero a la hora de verdad el pico se convirtió en un beso apasionado que dejaba alucinados a todos sus compañeros. Y no quedó ahí la cosa porque hubo repetición.

Las risas y los cuchicheos se mantuvieron durante toda la noche. Carlos le preguntaba a la cordobesa si se había quedado con ganas de más, algo que no quiso responder. Como veía que no podía sacar nada de Carmen, lo intentó con Rafa y con Laila de aliada. “Besa muy bien”, confesaba el fontanero cuando la melliza le preguntaba si había sentido mariposas, “sí, sí, me ha gustado”.

Hablando de sentimientos

Después de confesarle también a Carmen que besaba bien, le decía, “madre mía Carmen, vaya espectáculo, que he tenido que parar que, si no, ahí estamos”. No han dejado de hablar del momentazo que han protagonizado, entre risas nerviosas y comentarios graciosos.

Ya en plató y ante la insistencia de Toñi Moreno, Carmen confirmó que había sido un beso con lengua. Eso sí, no supo explicar qué es lo que siente por Rafa, aunque reconoció que de no haber habido cámaras posiblemente se hubieran besado más.

“Ya le echo de menos. Yo tengo muchísima complicidad con él, le tengo muchísimo cariño, sé que tengo como sentimientos encontrados, pero es como que avanzamos dos pasos y retrocedemos veinte, entonces, es muy raro”, confesaba antes de admitir que no siente lo mismo que la vez que se enamoró de verdad.

Habrá que ver qué es lo que pasa cuando Rafa salga de la casa. De momento, se ha quedado hecho polvo y hasta le hemos visto llorar.