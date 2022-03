Adrián y Marta se han besado e iniciado una relación en ‘Secret Story’ y eso divide a la audiencia

Adrián Tello fue desde su entrada en la casa de Secret Story uno de los chicos más deseados de la casa. Cora fue una de las primeras en confesar su atracción por él. Le siguió los pasos Virginia. Y, aunque Marta no fue tan clara, también admitió que no le importaría liarse con él.

Una vez que Virginia salió de la ecuación tras ser expulsada, parece que el acercamiento entre Marta y Adrián ha sido progresivo. Ya eran uña y carne, pero ahora, han dado un paso más en su relación. Ya advirtieron que iban a dejarse llevar y cómo fluía su relación.

Y tanto se han dejado llevar que ya hemos visto como Adrián se metía en la cama de Marta y comenzaban a besarse. “Confío en él, me apetece vivir esto, tengo ilusión… pero también pienso en mi abuela y mi madre, de decir, ‘madre mía, qué vergüenza’, expresaba la maña en el Cubo.

El primer beso

Ahora algunos se plantean si este acercamiento no es fruto de alguna estrategia ahora que el programa está tan avanzado. “Si hubiera querido hacer estrategia de parejita me hubiese liado la segunda semana, no la octava. Me ha sentado fatal”, le decía Adrián a Marta.

“Tú me has besado por darles en el morro”, le replicaba su chica en relación a su primer beso en la cocina como respuesta a Rafa y Carmen que comentaban que estaban forzando una carpeta. “No, yo te he besado porque ha sido el chispazo que necesitaba, en plan ya para estallar”, le explicaba él.

También iba al Cubo para seguir dando su versión. “Hay cosas que se pueden fingir y otras que no se pueden fingir y esto yo creo que no se puede fingir o por lo menos, yo no sé fingirlo”, aseguraba.

En esa conversación que ha mantenido la pareja en la cama, Adrián ha admitido que no le asusta el beso, sino que se genere un sentimiento de amor. “Eso me caga muchísimo”, aseguraba. En el Cubo explicaba que le atrae físicamente, pero que también le ha conquistado su personalidad y ya no solo lo ve como algo sexual.

Han perdido el control a la hora de hablar de sentimientos y no pueden dar marcha atrás, ni quieren. Claro que tienen comecocos con el tema de Ana, la amiga de Adrián con la que tiene algo de vez en cuando.

La versión de Ana

Ella ha aclarado la situación en plató. “Sí, en alguna ocasión jijijaja, pues bueno, un pimpam, no seremos los primeros ni los últimos amigos que pase esto. Se ha ido de la lengua, es un poco bocazas, ya le daré una colleja cuando le vea”, confirmaba.

Cree que su amigo está cómodo con Marta porque le aporta tranquilidad y que han decidido dejarse llevar para ver dónde les lleva esta historia, “me parece maravilloso”.

Contó que su amigo es muy inseguro y de ahí que tenga tantos miedos. Toñi Moreno no ha dudado en preguntarle si se había acercado a Marta para no admitir que de quién realmente está enganchado es de Colchero. Ella ha admitido que le gustaría que fuera así, pero que no es el caso.

De momento la audiencia está dividida con esta historia. Los hay que hablan de estrategia y los que han caído rendidos ante esta carpeta.

Habrá que ver cómo evoluciona y cómo termina la pareja.