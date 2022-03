Robert Pattinson da la peor noticia sobre la secuela de ‘The Batman’

The Batman ya está en cines de todo el mundo, y sus mejores pronósticos se han cumplido. La película es una de las más taquilleras del momento, además de colocarse como el segundo mejor estreno pandémico, por detrás de Spider-Man: No Way Home. Por ello, no es de extrañar que los espectadores que acaben de ver la película se pregunten si habrá más aventuras del murciélago de Matt Reeves en la gran pantalla.

Sin embargo, Robert Pattinson ha dado la peor noticia al respecto. O quizá, una de lo más desalentadora. El británico ha pasado con nota el examen que todos los fans de Batman querían hacerle tras dudar de su capacidad para interpretar a Bruce Wayne, y salvo algún hater suelto, la mayoría de los fans han aplaudido la interpretación del actor. Y por supuesto, quieren verle vestir la capa más veces.

Pero aquí llegan las malas nuevas. Durante una entrevista para el portal estadounidense Variety, el nuevo Batman ha hablado de su experiencia en el rodaje en tiempos de COVID-19, de cómo fue su primer contacto con el héroe y, sobre todo, si ha hablado con el director sobre un arco más largo sobre el personaje.

Matt Reeves dando instrucciones a Robert Pattinson en 'The Batman'. / Warner Bros

Ante eso, Pattinson fue claro: "No lo creo". Tras esa cortante respuesta, continuó aclarando que Reeves ha empleado cinco años desde la concepción de la película hasta completarla, dejando claro que es un profesional que se centra en un único proyecto cada vez.

Sobre una secuela directa de la película, contó que duda que haya pensado en algo más allá de The Batman; aunque también expone la posibilidad de que no le haya contado aún nada al respecto.

Que no cunda el pánico: habrá más

Diga lo que diga Pattinson, es cierto que los planes de Warner siempre han pasado por hacer una nueva trilogía del personaje. Aunque los estudios aún no se hayan pronunciado al respecto, los fans han iniciado su maquinaria para empezar a apostar por cuál será el próximo villano al que se enfrente este nuevo Bruce Wayne.

Eso sí, lo único que está claro es que de realizarse, el director se tomará su tiempo. La parte buena es que, tarde lo que tarde, los fans más fieles de Gotham City tendrán hasta tres spin-offs -e incluso cuatro- sobre otras tramas aún por explorar como el Pingüino, la policía de Gotham o Arkham Asylum.

La fecha de salida de estos proyectos aún es desconocida, aunque HBO Max se ha puesto manos a la obra para que tarden lo menos posible. Sobre el resultado de continuar una película en forma de serie, le avala la recién estrenada El Pacificador, que contaba todo lo acontecido después de El Escuadrón Suicida de James Gunn, estrenada el pasado verano.