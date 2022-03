‘After Hours Til Dawn Tour’ de The Weeknd ya es una realidad

The Weeknd retrasó hace unos días el anuncio oficial de su nueva gira mundial pero ahora ya es una realidad. El canadiense ha confirmado las primeras fechas de su After hours Til Dawn Tour que arrancará, como suele ser habitual, en su Toronto natal el próximo 8 de julio.

El Rogers Centre de la ciudad canadiense acogerá el primer show de la primera rama de la gira que transcurrirá íntegramente por Norteamérica: Canadá y Estados Unidos, principalmente. Estos directos se prolongarán hasta el próximo 2 de septiembre, fecha del último evento confirmado pero sin ningún género de duda llegarán los shows en el resto del mundo: Europa, Asia, Oceanía...

The Weeknd presentará las canciones incluidas en su más reciente álbum de estudio Dawn FM que sonarán por primera vez en directo. Para la ocasión, Abel Tesfaye contarán con la inestimable colaboración de Doja Cat que será la artista invitada que abrirá todos sus conciertos en suelo estadounidense.

El canadiense ha ofrecido en las semanas previas una especie adelanto de la experiencia inmersiva que serán sus presentaciones en directo. Dawn FM Experience se presentó en Amazon Prime: "Estoy encantado de asociarme con Amazon para estrenar el especial de televisión en vivo más elaborado que he hecho (...) Bienvenidos a la próxima fase de Dawn FM, un purgatorio de otro mundo donde las actuaciones en vivo, el teatro y las artes escénicas se unen para una noche de fiesta en el club" dijo el canadiense en un comunicado de prensa.

Este trabajo está dirigido por el mismo The Weeknd, XO Records y Contrast Films y bajo la producción de La Mar C. Taylor, y Ed Walker. Asimismo, estará disponible en 240 países de todo el mundo y será la continuación de su disco Dawn FM. Está claro que el 2022 es el gran año para el músico y estamos seguros de que este especial no nos defraudará.

Para crear Dawn FM ha contado con colaboradores como el célebre productor Quincy Jones, Tayler The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never, tótems de la música electrónica como Swedish House Mafia, Calvin Harris y hasta Max Martin o el actor Jim Carrey. Se trata de un disco lleno de matices, de pistas de baile y de música de sintetizadores de los ochenta.

La cuenta atrás para disfrutar en directo de los dos últimos discos de estudio de The Weeknd ha comenzado. El músico se resarcirá así de no haber podido presentar en vivo y en directo su disco After Hours del que ya ha recogido el testigo Dawn DM