La hija de Lydia Bosch y Micky Molina regresa a las redes sociales tras 7 meses de ausencia y da explicaciones

El 14 de agosto de 2021. Esa era la fecha de la última publicación de Andrea Molina en Instagram. la hija de Lydia Bosch y Micky Molina no había compartido nada más en los últimos siete meses y algunos de sus seguidores andaban preocupados y preguntando qué es lo que había pasado.

Pero eso se acabó porque la actriz ha vuelto y ha dado explicaciones. “Vuelvo. Tímidamente, en silencio. Despacito, pero con paso firme”, aseguraba junto a una fotografía suya.

Pero no vuelve de cualquier manera, tiene unos límites y una idea muy clara de cómo hacerlo. “Vuelvo con ganas de compartirme desde mi verdad, dejando a un lado lo que se espera de mí, lo que se ha dicho sobre mí o la imagen que yo misma he podido proyectar al mundo en un ademan de sentirme “a salvo” pero desde la base de un miedo terrible a mostrarme tal cual soy”, explicaba sobre cómo lo hacía antes.

Algo entre manos

Parece que este regreso llega cargado de verdad y con claras intenciones. “Vuelvo, aceptando que en este nuevo viaje se quedará a mi lado quien deba quedarse y quien no se marchará. Vuelvo, con ganas de poder enseñaros lo que al lado de mi @gaellediego estamos creando”, continuaba.

Y ahí sembraba dudas porque nadie sabe qué es eso que se trae entre manos y parece que, de momento, no tiene intención de aclararlo: “De enseñaros nuestro “baño” particular … ya lo entenderéis 😉”.

Por último, ha querido dar las gracias porque en este tiempo de ausencia ha habido mucha gente pendiente de ella. “Gracias a todos por todo el cariño que he recibido a lo largo de este tiempo de desconexión por aquí. Gracias de corazón, me he sentido acompañada y muy querida”, expresaba.

Y es que, como ella misma ha dicho, “a veces una necesita desaparecer, desconectar para de esa manera poder permitirse ser quien realmente es. Vuelvo, después de 7 meses, vuelvo 💛”.

Y claro, como había muchos que la estaban esperando, hay muchos que ya le han dado la bienvenida, empezando por su madre y una de sus mejores amigas.