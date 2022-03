El 2022 no para: se escapa el demonio de la legendario "piedra asesina" japonesa

El mes de marzo en Japón no ha comenzado bien. En el país asiático ha ocurrido algo dramático que está preocupando mucho a la población. Sus habitantes están alertados y el motivo es que se ha roto la "piedra asesina", una piedra volcánica que mata a cualquiera que la toque, según cuenta la mitología nipona.

La Sessho-seki, o piedra asesina, contiene el espíritu de Tamamo-no-Mae, una mujer muy hermosa que había formado parte de un complot secreto tramado por un señor de la guerra feudal para matar al emperador Toba. Según la leyenda, ese espíritu es realmente un maligno zorro de nueve cola y al romperse la piedra habría escapado.

Cuando los visitantes de la zona vieron lo que había sucedido salieron despavoridos pero no dejaron de publicar en sus redes para que el resto de la población conociera que había pasado. El lugar donde está esta piedra es muy conocido por los habitantes de Tokio y alrededores por ser una zona de aguas termales sulfurosas.

Los turistas del área, un lugar turístico popular, retrocedieron con horror después de que los testigos publicaran fotos de la piedra fracturada, con un trozo de cuerda que había sido asegurado alrededor de su circunferencia en el suelo

Según la tradición la piedra había sido destruida y un monje budista habría practicado un exorcismo dispersando los trozos por todo el país. Nadie quiere creer esa leyenda. En cambio, los japoneses sí que están convencidos de que la piedra lanza un gas y están muy preocupados por posibles intoxicaciones.

Las redes sociales en el país nipón han mostrado su preocupación por este asunto y hay bastante revuelo con el tema.“Siento que he visto algo que no debería verse”, comentó en una publicación de Twitter una usuaria, que ya ha alcanzado los 170,000 me gusta.

La lluvia y la piedra

El miedo se apodera de los japoneses que no pueden creer su mala suerte. Podrían estar conviviendo con el demonio zorro escapado de la piedra. Sin embargo, los medios locales aseguran que tras las intensas lluvias de los pasados días es posible que el agua se filtrara en la roca y haya provocado grietas.

Según ha publicado The Guardian, la piedra, que fue registrada como sitio histórico en 1957, fue mencionada por Matsuo Basho en "The Narrow Road to the Deep North", y también ha inspirado una obra de teatro Noh, una novela y una película de anime.

La piedra ha sido hasta ahora todo un símbolo de la zona turística y lo que parece es que la naturaleza simplemente había seguido su curso. Los funcionarios del gobierno local y nacional se reunirán para discutir su destino.