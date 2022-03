La reportera de guerra, Sol Macaluso, inicia nuevo proyecto desde Ucrania: “Compartir con vosotros mi mirada”

Sol Macaluso se ha convertido en una de las protagonistas de esta guerra de Ucrania desde el mismo momento en el que se puso a llorar en un directo cuando Putin acababa de iniciar el conflicto. Era la reportera argentina que cubría el conflicto para Mediaset y demostró una humanidad y cercanía que se vio recompensada por el cariño del público que no dudó en darle su apoyo.

Se lo pensó, porque era su primer conflicto armado vivido en primera persona, pero finalmente decidió quedarse para informar con esa sensibilidad que ha demostrado tener, sobre todo lo que está ocurriendo en el país invadido.

Ahora ha dado un paso más y ha inaugurado Los ojos de Sol (en la guerra), un blog de Telecinco en el que va a ir compartiendo su visión del día a día de un conflicto armado en primera persona.

Conociendo a Sol

“A los que ya me siguen y a los que recién me están conociendo, lo primero que quiero es decirles gracias. Lo siguiente, es darles la bienvenida a este blog que inauguro para poder contarles en primera persona cómo estoy viviendo esta experiencia cuando se apagan las cámaras. Ser reportera en una guerra exige mucho sacrificio, pero también sensibilidad y pasión, y me gustaría poder compartir con vosotros mi mirada”, empezaba explicando sobre este nuevo proyecto.

“Siempre me gustó contar historias desde una perspectiva muy personal, y en esta tarea me embarqué ahora, conociendo los riesgos, pero con el amor que tengo por la profesión y mi compromiso con la audiencia como motor”, explicaba sobre su manera de entender lo que supone informar.

“Me gustaría que supieran lo afortunada que me siento de poder ejercer lo que amo y que llegar hasta aquí fue un camino largo y perseverante. Emigré desde Argentina, trabajé en distintos sitios y tuve la suerte de que la productora en la que estoy empleada, Quality, confiara en mí para este viaje”, explicaba sobre lo que ha sido su camino hasta llegar a Ucrania.

Pero es más que una reportera, mucho más. “Además de periodista, he estudiado maquillaje profesional, soy instructora de zumba, además de español hablo inglés y un poco de chino porque amo los idiomas y he vivido entre Argentina, España, Italia y Estados Unidos. Los espero todos los días en este blog en el que les abro la ventana a la intimidad de mis días en la guerra”, terminaba.

Para que podamos conocerla un poco mejor, ha grabado un vídeo en el que explica que es argentina, pero que entre los 10 y los 17 años vivió en España y que también pasó periodos sola en Estados Unidos e Italia. Pero en 2020 volvió a nuestro país con su familia. Da alguna pincelada de su vida y asegura que va a seguir informando desde el lugar de guerra porque esa es su auténtica vocación a pesar de todas las demás facetas que ha descrito.

Desde luego, ya puede presumir de tener muchos fans.