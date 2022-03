Antonio Orozco, sobre la guerra en Ucrania: “Podrían ser nuestras familias”

El conflicto militar entre Ucrania y Rusia que está costando miles de vidas y está obligando a millones de personas a refugiarse en países cercanos escapando del horror de la guerra no se detiene. Y cada vez es mayor la sensación de frustración que va creciendo en todos los ámbitos de la sociedad incluido el de la música. Algunos artistas ya han alzado la voz para posicionarse en contra de la guerra como acaba de hacer Antonio Orozco con un contundente mensaje: "No creo en la guerra".

El intérprete ha publicado en las redes sociales la imagen del despliegue de tanques militares ucranianos que pasan junto a dos niños que hacen un saludo militar pese a estar sujetando sus peluches. Una poderosa imagen que mezcla lo bello de la inocencia infantil con la crueldad de una guerra.

Y de todo ello Antonio Orozco tiene una opinión muy clara de por qué está sucediendo: "La agresión del gobierno del Sr. Putin es absolutamente intolerable. No se puede aceptar bajo ningún concepto la intervención de la Libertad de los pueblos soberanos, hoy es #Ucrania, mañana ? No creo en la guerra, mucho menos en el abuso desproporcionado de la fuerza, se que escribo sobre el pensamiento de la mayoría de vosotr@s, desde mi humilde posición no culpo al pueblo ruso que probablemente hoy siente la misma opresión, pero a los lideres responsables de esta acción indiscriminada ojalá pronto les caiga encima todo el peso de la justicia".

Para el músico, la dimensión de esta tragedia va más allá de lo imaginable y afecta a los más indefensos: "Veo las madres, los niños, las familias rotas, y pienso podría ser la nuestra. No hay derecho. Que tremenda injusticia. Que vergüenza del ser humano, maldito egoísmo, única fuente de tanto despropósito. La única certeza a día de hoy es que en el campo de batalla no encontraremos a ninguno de los hijos, te tanto político hijo de Putin".

Como decía al principio, Antonio Orozco no ha sido el primer artista que se ha pronunciado en nuestro país sobre lo que está sucediendo en Europa del Este. Hace unos días lo hizo también Dani Martín en unos términos parecidos condenando la pérdida inútil de vidas humanas y lanzando un mensaje muy contundente.

“El amor: bendita herramienta a nuestro alcance. Entenderse, reír, escuchar, razonar… Vivir esta vida generando armonía, pensando en los demás: en los niños, en los ancianos, mujeres, hombres, seres humanos. Suena utópico, lo sé, tal vez ñoño, pero me apetece aprender lo que no sé. Me apetece reconocer mis errores, me apetece ayudar. Me encanta la paz. Me gusta mucho esta vida. No quiero dejar de vivirla por el ego de algunos monstruos. El cantante se pregunta en voz alta, las siguientes cuestiones: “¿Por qué no abrazamos a esa gente llena de horror y miseria o les invitamos a masturbarse con más asiduidad? Que hagan más el amor, incluso que follen, les vendría bien. Basta ya. Solo hay una vida, no nos la podemos perder con todo lo que queda por vivir. Paz" escribió el ex El Canto del Loco.