Cristina Medina habla de su personaje en ‘La que se avecina’ en su vuelta a los escenarios tras su cáncer

Hace seis meses, Cristina Medina anunció que le habían diagnosticado un cáncer. Desde entonces, se encuentra en tratamiento para intentar hacerlo desaparecer. Y no es fácil, ella misma lo ha reconocido reivindicando el derecho a sentirse mal.

Ahora ha pasado por una operación, quimioterapia, radioterapia y le quedan entre 5 y 10 años de tratamiento hormonal, pero trata de ser positiva y agarrarse a las cosas buenas que tiene que, como ella misma reconoce, son muchas.

Aunque tiene sus días de bajón, tiene otros que le dan esperanza y motivos para levantarse. Uno de esos momentos los vivió el pasado domingo cuando volvió a los escenarios de manera puntual. Se pasó por el Teatro Flamenco Madrid donde tantas veces ha actuado para acompañar a Maui, la cantautora de Utrera, sobrina de Bambino.

Vuelta a los escenarios

Cada fin de semana nos invita en la capital a sus Domingos de vermut y potaje y, en esta ocasión, con una compañía muy especial. Un espectáculo con flamenco que nos devolvió la voz de Medina que demostró que no ha perdido su talento.

“Gracias por ayer …pude disfrutar de un domingo donde la enfermedad no fue la protagonista”, compartía en redes junto a un vídeo en el que podemos verla sobre el escenario cantando. Un momento que compartió con su familia allí presente.

“Tengo hambre de normalidad, de simplicidad, de tranquilidad y de levantarte por la mañana y que no te duela na’”, le reconocía sobre el escenario a Maui. Porque además de música, el espectáculo tiene un rato de charla.

“Igual que ha habido cosas en mi vida que han supuesto un antes y un después en mi vida, evidentemente, esto va a ser un antes y un después”, reconocía sobre su cáncer.

La que se avecina

La anfitriona también quiso preguntarle por Nines y lo que le ha aportado su personaje en La que se avecina, la serie que, precisamente, esta semana volvía a la parrilla de Telecinco.

“No te sabría decir qué me ha enseñado. Hombre, es un personaje con el que he estado detrás de la cámara durante 14 años. 14 años ahí trabajando y he aprendido otra parte de mi profesión que es la de estar delante de una cámara y no la de estar delante de un público en directo. Yo me quedo más con eso, con lo que he aprendido a nivel técnico que con el personaje”, respondía.

Una de las cosas que ha podido comprobar en estos meses de enfermedad es que no está sola. “Mis compañeros me quieren, mis amigos me quieren, nadie me ha dado ninguna sorpresa”, admitía.

Sigue teniendo esa fuerza que la caracteriza y es que hay cosas que ni una enfermedad como la suya pueden cambiar. “Yo no soy de verlas venir, yo voy a hierro. Hay gente en la vida, como yo digo, que algunos son vagones y otros somos la máquina, y yo soy máquina, yo no soy vagón, no estoy esperando ahí a ver lo que ocurre. Yo voy tirando, voy tirando y todo lo que yo vaya viendo que me gusta, me lo pimplo”, aseguraba.

No es una vuelta definitiva, pero sí un paso hacia la vuelta a esa normalidad que tanto ansía.