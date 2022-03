Bizarrap se adentra en una faceta desconocida hasta la fecha

Bizarrap lleva siendo noticia en los últimos años gracias a sus BZRP Music Sessions. La última, junto a Residente y con J Balvin como 'damnificado', ha alcanzado un interés mediático casi estratosférico. Pero el productor argentino es mucho más y lo demuestra semana a semana como por ejemplo, con una faceta completamente desconocida hasta la fecha .

El artista ha sido escaneado en NBA 2K22, y ha aportado tres de sus BZRP Music Sessions al juego. Un cuarto tema se incorporará más adelante a la franquicia. 2K ha anunciado este acuerdo con uno de los mayores referentes de la escena musical hispanoparlante, para integrar cuatro temas de sus BZRP Music Sessions en NBA 2K.

Esta colaboración supone el primer gran acuerdo musical del aclamado juego de baloncesto con un artista hispanohablante y, al mismo tiempo, la primera participación de Bizarrap en un videojuego. El resultado de su escaneo es una auténtica genialidad y deja claro el potencial gráfico de NBA 2K desarrollado por Visual Concepts.

A través de sus innovadoras BZRP Music Sessions, en las que colabora con grandes artistas de la escena hispanohablante, Bizarrap se ha convertido en un auténtico referente musical a nivel global. En 2021 fue nominado a 4 categorías de los Premios Latin Grammys 2021, incluyendo Productor del año y Mejor nuevo artista y es el argentino que más canciones ha logrado colocar en el Top 200 Global de Spotify de la historia donde además se encuentra dentro de los 300 artistas más escuchados del mundo.

Las tres primeras BZRP Music Sessions en llegar a NBA 2K son las producidas con Snow Tha Product (#39), Eladio Carrión (#40), y MORAD (#47). Esta selección responde a una elección personal del productor argentino, jugador de NBA 2K. "Las canciones elegidas son las que me imaginaba escuchando mientras juego a NBA 2K22. Hay una relación directa entre el rap y el baloncesto, y muchas de las letras de los temas nombran a jugadores y hacen muchas referencias a este deporte" ha explicado el productor argentino.

Bizarrap también cuenta con su propio Mi JUGADOR escaneado en NBA 2K22, para poder disfrutar del título con un personaje recreado exactamente a su imagen y semejanza: "Nunca me habría imaginado aparecer en un juego de NBA 2K, y me enorgullece que esta oportunidad haya tenido lugar gracias a mi trabajo. No tengo palabras".

Mientras juegan a NBA 2K22, los fans de Bizarrap ya pueden escuchar los tres primeros temas, que han sido añadidos como parte de la Temporada 5 (Power Within) del juego. Una cuarta canción, aun no anunciada, llegará más adelante a la franquicia. Como él mismo ha confirmado, se tratará de una completamente nueva e inédita.