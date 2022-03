La confesión más dura de Antonio Resines: las cuatro veces que ha estado cerca de morir

El actor Antonio Resines ha contado en un post en Linkdln como han sido las cuatro veces que ha rozado la muerte. Sin duda, los últimos meses no han sido especialmente buenos para Resines. En el mes de diciembre se contagió de Covid y tuvo que ser ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid donde permaneció un total de 48 días. El actor ahora ha querido hacer pública una reflexión y compartirla por la red de contactos profesionales.

Cerca de la muerte

El artista ha tenido cuatro experiencias cercanas a la muerte. La primera con tan solo 16 años, después con 18 y posteriormente, 23 años. Según ha escrito Resines, en estos accidentes de coche siempre fue golpeado por otro vehículo pero de todas hay una que le marcó especialmente. “Un accidente de coche en Italia y una transfusión de 3 litros de sangre de un grupo distinto al mío hacen que casi la palme. Yo diría que por un momento la palmé, porque me vi a mí mismo sobre la camilla, y a mi padre y a mi hermana a mi lado llorando. Me provocaron una anemia brutal que casi me manda a las puertas del cielo (¿me acogerán allí?)”, asegura Resines.

Con esta publicación el intérprete no quiere amargar a la gente, al contrario, quiere dejar claro que a pesar de que “aprendemos a base de hostias, no hay nada que no tenga remedio, excepto ya sabes que”añade.

“BeLiquid, my friend. P.D: si te da miedo subir conmigo en un coche no me lo tomaré a mal ;-)”, así finaliza el actor su texto.

Tras superar el Covid, Antonio Resines acudió al programa de Pablo Motos El hormiguero donde contó como se encontraba tras tantos días afectado por la enfermedad. Es curioso que, a pesar de haber estado tantos días ingresado,el actor al despertar pensó que apenas habían pasado unos cinco días. Según declaró a Motos, tras su paso por el Hospital ha reflexionado sobre la Sanidad pública a la que pidió el apoyo de todos.

Vuelta a los escenarios



La pasada semana se volvió a ver a Resines en un acto público en el que la reina Letizia tuvo un bonito gesto con él. En el acto en el que recibió la Medalla de Oro a las Bellas Artes, la Reina ante las dificultades del actor que caminaba apoyándose en una muleta decidió saltarse el protocolo y bajarse al escenario para entregarle la condecoración al actor. Letizia no paró de aplaudirle y agarrarle por el brazo cariñosamente. Ante esto el intérprete, se ha mostrado agradecido por el reconocimiento y ha declarado: “Afortunadamente ya puedo andar, hace tres semanas no podía”.

“Cuando he visto la tarima casi me da un infarto, pero han tenido un bonito detalle”, declaraba el actor. El protagonista de la famosa serie Los Serrano está deseando volver a rodar, pero aún tendrá que esperar un poco para completar su recuperación.