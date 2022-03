First Dates es desde hace tiempo un programa de referencia en Cuatro. Como cada día, de lunes a jueves, son varias las personas que se animan a conocer a su otra naranja completamente a ciegas y acuden a este programa para tentar a las flechas de cupido y ver si hay suerte para que surja el amor. Esto es exactamente lo que buscaban Sara y Rubén, dos jóvenes de 26 y 30 años que han acudido al programa para ver si podía surgir ese amor a primera vista.

Rubén ha empezado el programa confesándole a Lidia y a todos los espectadores que “no había encontrado una chica que mereciese su tiempo”. Además, ha explicado que pertenecía a una generación en la que no existe tiempo para nada y que él valora mucho el suyo. También ha manifestado que estaría dispuesto a sacrificarlo si esa persona mereciese la pena.

Por su parte, Sara ha empezado el programa explicando su situación sentimental y aclarando que es casi una experta en el amor no correspondido: “la persona que me gusta no se enamorada de mí y la persona que no me gusta sí”.

Llegaba el momento de comentar las primeras impresiones y Sara ha sido la primera en mojarse y confirmar que: “no me ha gustado su físico”. En cambio, Rubén no dudaba en abrirse y expresarle directamente a ella lo que había sentido al verla: “Tienes luz".

Compatibilidad entre signos: ¿verdad o mentira?

En el encuentro también han tenido momentos para comentar el sigo del zodiaco al que pertenecen, algo a lo que Rubén le ha dado mucha importancia y así lo ha dejado ver desde el principio: “creo mucho en los horóscopos y en las cosas espirituales”. Ella, por su parte, se ha mostrado más reacia y ha confesado que: “me da curiosidad, pero no creo en ello”.

Los ascendentes zodiacales vaticinaban que podría surgir la chispa del amor, ya que según ha comentado Rubén “la compatibilidad entre cáncer y virgo existe". Tal ha sido la conexión espiritual que, él no ha querido desaprovechar la oportunidad de pedirle el teléfono de una forma original y un tanto canalla: “tú si quieres me das tu teléfono y yo te explico cómo son los 31 de agosto”, haciendo referencia al día de su cumpleaños. Ella no ha querido pronunciarse al respecto y ha soltado una sonora carcajada.

Después, llegaba el momento de ponerse algo serio y Sara no ha dudado en lanzarle alguna pregunta sobre el futuro más cercano preguntándole abiertamente: “¿Quieres tener hijos?”. A lo que él ha declarado contundentemente: “Una pitonisa me dijo que iba a tener tres hijos”. Ella se ha mostrado satisfecha con la respuesta. Sin embargo, tendrán que buscar ponerse de acuerdo porque Sara posteriormente le ha confesado que: "solo quiero tener uno".

La decisión final: ¿hubo o no chispa?

Rubén desde el primer momento se ha mostrado receptivo y abierto a conocer a Sara. De hecho, estaba muy impresionado porque aseguraba que ella “tenía las cosas muy claras” y eso le gustaba. Por su parte, Sara ha detallado que no fue lo que esperaba en un principio, pero que a medida que ha ido conociéndole ha cambiado de opinión: “me ha parecido un chico muy alegre y simpático. Me ha hecho mucha gracia”.

Por lo que las predicciones de sus signos zodiacales no se equivocaban y lo que auguraban se ha confirmado, ambos quieren repetir y disfrutar de un segundo encuentro.