Sonsoles Ónega se moja y da su opinión sobre Fidel Albiac tras conocerle en persona

Este 8 de marzo muchas mujeres (y también hombres) se acercaron a escuchar a un nutrido grupo de artistas femeninas rindiendo homenaje a Rocío Jurado en un concierto en el Wizink Center que tenía como objetivo, además de rendir tributo a la más grande, recaudar dinero destinado a distintas asociaciones y movimientos nacionales a favor de la educación en igualdad y la lucha contra la violencia de género.

Y al frente del evento estaba su hija, Rocío Carrasco que no dudó en conectar unos minutos antes con Ya son las ocho para hablar un poco con Sonsoles Ónega. Quedó claro la buena sintonía que hay entre ellas.

Para empezar, bromearon sobre su pelo ahora que comparten el mismo corte. "Estoy nerviosa y en peluquería te quieren porque me han puesto tu pelo", decía en broma Rocío. "Pues me encanta, porque a ti te queda muy bien, y me gusta más que el pelo largo, ya te lo dije un día que te vi por los pasillos", le contestaba la presentadora.

El encuentro con Fidel

En ese buen tono siguieron hablando sobre lo que suponía este evento tan especial en el Día de la Mujer y hubo un minuto para hablar de un hombre, el que está al lado de la madre de Rocío Flores que siempre ha recibido tantas críticas desde cierto sector de la familia.

“Que el otro día conocí a Fidel. Tanto hablar de Fidel y no lo conocía”, confesaba Sonsoles que ya puede opinar sobre él con conocimiento de causa. Y ya se sabe que con lo polarizada que está la sociedad en cuanto a este hombre, dar una opinión sobre él es todo un riesgo.

“Yo siempre les doy un consejo a las mujeres jóvenes, elegid bien, que un hombre que cree en la mujer con la que está tiene todo ganado”, aseguraba la presentadora dando a entender que Fidel era de esos. Algo que confirmó sin dudarlo su mujer.

Y sí, compartió cuál fue su primera impresión en ese encuentro fortuito y fugaz. “Me pareció un tipo encantador, nos vimos por aquí por los pasillos de Telecinco y nos echamos unas risas. Intercambiamos incluso los teléfonos”, relató.

Vale que no es suficiente para conocerle bien, pero por algo se empieza. La pregunta ahora es, ¿qué hacía Fidel por los pasillos de Telecinco sin Rocío al lado?