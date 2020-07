Sonsoles Ónega sobre ser madre y trabajadora: “A mí me han faltado referentes”

Si tenemos que hablar de mujeres todoterreno, uno de los nombres que nos viene a la cabeza es el de Sonsoles Ónega, una periodista que ha sabido compaginar su faceta profesional con la familiar de una manera ejemplar.

Este 2020 anunciaba su divorcio después de once años de matrimonio. En esos difíciles momentos se refugió en la escritura de su sexta novela, Mil besos prohibidos. Ahora, como mujer soltera, sigue ocupándose de sus dos hijos y hace doblete en Mediaset con Ya es mediodía y La casa fuerte. Y sí, puede con todo y se ha convertido en un referente para muchas otras mujeres, aunque reconoce que a ella le faltaron.

Reconoce que poco a poco va habiendo más “pero hay pocos todavía”, asegura, “hay mujeres periodistas a las que admiro profundamente. Concha García Campoy, que se nos murió, Julia Otero, Ana Rosa Quintana, María Teresa Campos… mujeres que han hecho carreras profesionales que a mí me gustan”.

Pero no fueron suficientes. Fueron referentes en el campo profesional, pero, además de grandes periodistas son madres y sobre cómo compaginar ambas facetas, le faltaba información y ejemplos a seguir.

“Cuando tuve a mis niños y quise seguir con mi carrera profesional en este oficio nuestro que es tan complicado, que es muy absorbente, que no tiene horarios, que no está diseñado con el patrón de otros oficios, me faltaron referentes, no los encontré. Nadie ha hablado de cómo lo ha hecho”, confiesa.

Admite que nadie se ha preocupado por poner un poco el foco en lo difícil que es para las mujeres ser madres y seguir con tu profesión. “Ahora me encanta hablar con mujeres que tienen niños mayores. El otro día hablaba con Ayanta Barilli y me decía ‘todo esto que te pasa, tus hijos no se acordarán cuando sean mayores, los desvelos, los disgustos, el complejo de mala madre’. Yo le decía, ‘esto lo tienes que decir más’, porque hay un momento de la vida de las mujeres en el que no tenemos a nadie que nos sople al oído, ‘no pasa nada, sigue, esto que tienes en la cabeza no es verdad, es todo mentira, no te preocupes, no lo estás haciendo todo mal’. A mí me han faltado referentes”, asegura.

Ella se ha convertido en referente para las nuevas generaciones, aunque le cueste reconocerlo: “Bueno, o al revés, alguno dirá, ‘mira esta pringada, qué mal se lo monta’”. Pero lo ha conseguido y tiene claro cómo: “Llegando rendida por la noche a la cama, que yo me quiero morir, y no veo el momento de meterme en la cama. Y después, organizando todo casi milimétricamente. Desde por la mañana hasta por la noche, con pocos espacios para tirarte en el sofá. E intentando que cada parcelita sea muy productiva, porque es que, si no, no llegas, no te queda otra. Y relativizando, sobre todo las tareas domésticas”.

Si hablas con ella del tiempo libre que le queda para dedicarse a ella y al ocio reconoce que no lo tiene. “Llevo para terminar Years and Years que no te haces una idea. No soy mucho de series, siempre soy la ignorante en las cenas o reuniones de amigos porque no he visto nada, pero tampoco me acompleja, no puedes llegar a todo. De los pocos ratos libres que tengo son para leer, prefiero leer a ver series”, admite.