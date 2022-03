Aunque parezca increíble, Elsa Pataky tenía un complejo cuando era jovencita y ha confesado cuál era

Elsa Pataky siempre ha sido una de esas mujeres que formaban parte de las listas de mujeres más bellas o más deseadas. Ha sido icono de mujer perfecta a la que muchas aspiraban a parecerse. Y lo cierto es que nunca ha escondido que se cuida mucho para lucir así.

Una buena alimentación y una rutina de ejercicio constante ha hecho que con el paso de los años siga teniendo ese cuerpo tan envidiable. Tal vez por eso, escucharla hablar de complejos chirría un poco.

Pero lo ha hecho, porque nadie es perfecto y todos tienen algo que no acaba de convencerles de sí mismos y ella no iba a ser diferente, menos en una sociedad en la que se mira todo con lupa y todo es factible de ser criticado.

El complejo de Elsa

En su caso era la altura. En una entrevista con la revista Hola! ha confesado que “cuando era muy jovencita, tenía complejo de bajita y llevaba siempre tacones muy altos e incluso andaba de puntillas cuando iba descalza por casa”.

Un complejo que acabó desapareciendo cuando conoció al que es ahora su marido, Chris Hemsworth que mide casi dos metros. “A partir de ahí, llevo tacones solo en eventos y andar descalza no me supone ningún problema. Es como una aceptación total: "Sí, soy bajita, sobre todo al lado de mi marido, ¿y qué?", reconocía.

Al final, la clave de todo es tener confianza en uno mismo y ella lo ha conseguido. Cada vez es más clara su apuesta por la naturalidad.

Apuesta por la naturalidad

Aunque no se obsesiona con su aspecto, sí es verdad que le gusta verse bien. “Es cierto que me gusta ir con la cara lavada y usando ropa cómoda en el día a día, pero soy una mujer coqueta y me gusta tener un buen aspecto, primero por mí y también por los que me rodean”, reconocían sobre su doble vertiente.

Y reconoce que el tiempo pasa y los años se van acumulando y por eso “me gusta usar productos que te ayudan a mantener un buen aspecto, aunque la verdad es que las arrugas no me quitan el sueño”.