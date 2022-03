Cameron Díaz lleva 10 años luchando contra los cánones de belleza: "Mi aspecto es lo último en lo que pienso"

Cameron Díaz lleva casi diez años alejada de las cámaras de cine y los rodajes. La última vez que pudimos verla en una sala de cine fue con el estreno de la comedia No hay dos sin tres, desde entonces, esta intérprete y modelo que a día de hoy sigue siendo uno de los grandes rostros de Hollywood se ha dedicado a su maternidad, su matrimonio y al desarrollo de sus propios negocios.

La ex ángel de Charlie, que cumple cincuenta años en 2022, participaba recientemente en el podcast Rule Breakers de la BBC, donde entre otros temas profundizaba en el tema de la belleza y los estándares a los que son sometidos diariamente las mujeres: "Siempre vuelvo a la trampa, especialmente en nuestra sociedad [...] Soy una víctima absoluta de las cosificaciones y explotaciones sociales a las que son sometidas las mujeres. He participado de todas ellas en algún momento de mi vida".

Pese a reconocerse víctima de estos estándares, y de haber caído en la comparación constante, en los últimos años ha dejado de darle importancia a su imagen y se define a sí misma como "una bestia": "Literalmente es lo último en lo que pienso en mi día a día, no le dedico tiempo nada de tiempo a la forma en la que luzco. Nunca hado nada, ni siquiera me lavo la cara".

"Los últimos ocho años, he sido un animal salvaje, una bestia. Como mucho he pensado en ello dos veces al mes con suerte. 'Debería ponerme esto. Con una vez es suficiente, ¿verdad?' No estoy en un momento ahora mismo en el que le dedique ninguna energía" explicaba Díaz.

Una conclusión a la que le ha costado llegar, pues trabajar en Hollywood y estar constantemente rodeada de espejos y focos llegó a pasarle factura y tener comportamientos que consideraba tóxicos: “Simplemente empiezas a alejarte de eso. Y dices '¿Por qué estoy aquí sentada siendo tan mala conmigo?' Mi cuerpo es fuerte, es capaz. ¿Por qué voy a hablarle mal? ¿Por qué voy a tratarlo mal cuando me ha llevado tan lejos?”

Su pasión por la cocina

Casada desde el año 2015 con Benji Madden y madre desde el 2020 de su hija Raddix, confesaba además que a partir de la cuarentena del Covid-19 comenzó a dedicar una gran parte de su tiempo libre a la cocina: "Los primeros cuatro meses cocine cada una de las comidas" comentaba para The Rachael Ray Show, una rutina que se convirtió en habitual pasados estos primeros meses.

Además, en los últimos años ha desarrollado un negocio de vinos ecológicos y veganos, Avaline, al que le dedica la mayor parte de sus publicaciones en redes sociales. Un proyecto que sostiene junto a la empresaria Katherine Power que obtiene su materia prima de las uvas de nuestro país, concretamente procedentes de Cataluña, y con el que triunfa en el mercado estadounidense.