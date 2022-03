La guerra de Ucrania, dejando al margen el coste humano, está teniendo otra serie de consecuencias donde la económica es la que más titulares está llenando. Y es que los precios han entrado en una escalada sin freno que está haciendo temblar todos los bolsillos.

Y ya no solo eso, empieza a haber psicosis con determinados productos. Ya son muchos los que intentan acaparar en sus casas botellas de aceite de girasol y pastillas de yodo. En un caso para no quedar desabastecido y, en el otro, como prevención ante un posible ataque nuclear.

El caso es que las informaciones se malinterpretan y se acaban distorsionando. Las pastillas de yodo en las dosis que venden las farmacias no te van a librar de anda. Y en cuanto al fin de existencias del aceite de girasol, hay que calmarse un poco. Eso es lo que dice la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Las explicaciones de la OCU

Sí es cierto que nuestro país importa muchos productos básicos de Ucrania como el trigo, el maíz o el girasol. Pero, de momento no podemos hablar de desabastecimiento. Y aunque en algunos supermercados se está limitando la compra de estos productos, la organización asegura que eso es algo completamente ilegal.

La OCU ha explicado que el stock que hay ahora mismo en los supermercados corresponde a la cosecha de verano cuando aún no había guerra. Las consecuencias de la guerra se apreciarán, en todo caso, el año que viene por lo que todavía no habría que alarmarse. Y no entiende la decisión que han tomado algunos supermercados como Mercadona o Eroski porque da lugar a "una creciente alarma entre los consumidores y favorecen la subida de precio del producto".

#Consumo Aclaramos que no hay motivo para temer un desabastecimiento y lamentamos la restricción de ventas de aceite de girasol en supermercados, ya que genera alarma entre los consumidores y favorece una subida de su preciohttps://t.co/o7B9hdmFcnhttps://t.co/kuoaEnGr5X — OCU (@consumidores) March 9, 2022

Además, ha dejado claro que en el caso de faltar aceite de girasol siempre habrá otros aceites como el de soja, colza, orujo u oliva.