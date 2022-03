Tania Llasera muestra la brecha que hay entre el momento de postureo y el momento en el que lo compartes

Tania Llasera se ha convertido en una de las abanderadas de la naturalidad frente al postureo que muchas veces se practica en redes. No duda en mostrarse tal y como es en los mejores momentos y en los menos instagrameables. Eso ha hecho que muchas otras mujeres puedan identificarse con ella.

En esta cruzada personal que ella se ha propuesto para reivindicar a una mujer real, ha compartido una serie de vídeos en los que podemos ver el momento en el que está estupenda con su vestido para lucirse y el momento en el que decidió colgar las imágenes.

Dos momentos muy diferentes porque en el segundo ya estaba en casa, con el pijama puesto y, eso sí, las mismas ganas de pasarlo bien y la misma energía desbordante.

Reivindicación

“Subo esto como en mis stories para denunciar la brecha de insatisfacción que existe entre ver Postureo ideal (maquillaje, estilismo, peluquería) con lo que realmente ocurre en el momento del post: tú en pijama sin maquillaje sin estilismo sin peluquería y sin vergüenza ninguna”, contaba junto a los vídeos para justificar estas imágenes.

Y todo para lanzar un mensaje: “No nos sintamos mal en redes, no nos comparemos con momentos que sí ocurren, pero duran 1 segundo en realidad y en redes parecen un ‘y fueron felices para siempre’. Es mentira. No es real. Son micro momentos de felicidad. No son un forever. Sus quiero. Xx t”.

Y fuera todo artificio y con el pijama y esas pintas que uno tiene para estar en casa que no suelen ser las que se compartan, no se fue a dormir sino a seguir trabajando. “Ps: ahora me pongo a escribir y acabar mi libro. 😊”, terminaba dejando claro que tiene proyecto entre manos. Un libro que muchos andan ya esperando.

“Eres lo más!! 🙌🙌❤️❤️”, aseguraba la periodista, Elena Sánchez. Y como ella, muchos otros seguidores que no han dejado de repetir que es la mejor y la más auténtica. Desde luego, es con la que resulta más fácil identificarse en muchos casos.