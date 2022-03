El peculiar objeto decorativo que un participante de ‘First Dates’ guarda en su casa: “Tengo un ataúd”

First Dates vuelve con otro programa de citas a ciegas cargado de anécdotas por todos aquellos comensales curiosos y lanzados en su búsqueda del amor. A pesar de que el objetivo del programa es emparejar a todos los candidatos por sus gustos y aficiones, la realidad es que a veces cuesta que surja el “chispazo”.

Una de las anécdotas más llamativas del programa de hoy ha sido la que nos ha dejado José, un joven catalán, que buscaba encontrar el amor y que se ha definido con unos gustos un tanto peculiares. Es un fanático de todo lo que tenga que ver con el mundo del terror, tanto que ha hecho de su hogar un museo. El catalán ha confesado que guarda en el pasillo de su casa un elemento decorativo de lo más peculiar: “Tengo un ataúd en el pasillo, como aquel que tiene un jarrón chino”. Además lo expresaba con total naturalidad: “Lo veo como un elemento decorativo más”, declaraba abiertamente José.

Sergio, el que ha sido su cita, antes de conocerle ha visualizado un vídeo y una foto de ese museo y en ningún momento se ha echado para atrás. Es más, ha confesado que le llamaba especialmente la atención todo lo que veía en la pantalla: “Me parece que mola, la verdad, no me asusta que me hablen de vampiros”.

La cena podría ser un guion de una película

Al principio, se han mostrado bastante cordiales y en las primeras impresiones no han parecido congeniar del todo, ya que Sergio no ha tardado en declarar que “la primera impresión ha sido un poco neutral. No me he echado para atrás pero tampoco he dicho wow. Ha sido más un bien un ‘vamos a ver’, no está mal”.

A medida que los nervios han ido desapareciendo, ambos se han mostrado más tranquilos y han podido charlar incluso de las aficiones que comparten. Sergio se dedica al mundo de la interpretación, algo que ha calado hondo en el corazón del catalán, José, que no ha tardado en emocionarse y confesarle que “Me encanta. Esa era la ilusión de toda mi vida desde niño”.

¿El terror impedirá una segunda cita?

Pero la chispa ha saltado cuando Sergio le ha confesado a José entre risas y sarcasmos, que ha regresado hace dos años a España, después de disfrutar durante 10 largos años de su carrera como actor y que “la televisión es un circuito al que no se puede entrar ni con lubricante”, un comentario de lo más elocuente que ha hecho romper a carcajadas a su compañero de velada y que podría entenderse como toda una declaración de intenciones.

Con las risas de José y la mirada cómplice de Sergio, ambos han creado un ambiente de lo más discernido, donde han podido expresar libremente lo que buscaban y los dos han coincidido en que querían una relación seria y larga. Algo que ha fascinado a Sergio: “Me ha gustado que hayamos podido conectar desde la sinceridad en todo momento. Me ha gustado esa conexión de no tener tapujos a la hora de hablar de todo”, expresaba el actor.

Finalmente, el terror no les ha asustado para tener una segunda cita, especialmente a Sergio, que tras una primera impresión dudosa finalmente se ha dejado seducir por las flechas de cupido: “hay que conocer más todo ese mundo tan curioso en el que vive”.