Julia Janeiro confirma si irá o no a ‘Supervivientes’

Julia Janeiro había sido una niña desconocida y completamente anónima pese a que todo el mundo sabía quién era. Ser la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario hablaban de ella, pero intentaban mantenerla alejada de los focos.

Eso cambió cuando cumplió 18 años y la prensa empezó a interesarse por ella que comenzó a desarrollar su faceta de influencer. Sus novios futbolistas ayudaron a darle esa proyección mediática con la que parecía sentirse a gusto.

Por eso muchos se preguntan cuándo dará el salto a la televisión y se unirá a esa cantera de jóvenes que van pasando de reality en reality y forman casi una comunidad en la que unos acaban liados con otros.

El futuro televisivo

No es habitual verla pronunciarse sobre estos temas, aunque lo ha hecho a través de sus stories cuando se ha lanzado a contestar algunas preguntas que le han hecho sus seguidores.

Una de ellas se interesaba por saber si entraría o no en un reality y su respuesta ha sido contundente: “NO, nunca, no me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie”.

Claro que, por si quedaba alguna duda, había una segunda pregunta que especificaba si hay posibilidad de verla en la próxima edición de Supervivientes. Le ha bastado una palabra: “No”.

Así que, ahora que ya están las quinielas en marcha para intentar configurar la lista de los posibles candidatos de este año para embarcarse en lo que podría ser la aventura de sus vidas, hay que tachar de la lista a Juls.

Eso no quiere decir que no quiera seguir manteniendo la atención. No hay más que ver su última publicación. Una foto suya con un mensaje en inglés que dice: “Todos los ojos en mí”.

Eso sí, no debe ser muy amiga de escuchar lo que tengan que decir de ella y, por eso, tiene bloqueados los comentarios de su Instagram.