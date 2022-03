'Mi casa es la tuya' cambia su programación y reúne a Bertín Osborne con el Clan Campos al completo

En los últimos días hemos asistido a diversos cambios en la parrilla de Telecinco en su lucha por las audiencias, donde Mi casa es la tuya se ha convertido en uno de los formatos afectados. El programa presentado por Bertín Osborne comenzaba su temporada en la noche de los lunes con la entrevista más emotiva a Ana Obregón, que abría su corazón a la audiencia para contar el duelo por la muerte de su hijo.

Tras la segunda entrevista, protagonizada por Bárbara Rey y su hija Sofía Cristo, los avances anunciaban la participación del periodista Jimmy Giménez-Arnau en la próxima entrega. Pero se ha producido un cambio de planes. Mi casa es la tuya dejaba el hueco de los lunes al estreno de la nueva temporada de La que se avecina y ocupará el sábado el espacio de Idol Kids para recibir al Clan Campos al completo.

María Teresa Campos, sus hijas Terelu Campos y Carmén Borrego, y su nieta Alejandra Rubio se ponen frente a las cámaras para contar los detalles de la reconciliación navideña que vivió la familia tras una crisis que las mantenía distanciadas tras unos malentendidos hechos públicos entre la benjamina de la familia y su tía Carmen Borrego.

En el avance que ha presentado Telecinco, además, hemos podido observar cómo se profundizará en la relación que María Teresa Campos mantuvo con Edmundo Arrocet. Además, la veterana periodista vuelve a pedir trabajar en televisión tras unas desgarradoras declaraciones que daba hace algunos días en el formato de TeleMadrid, Diez momentos, presentado por Anne Igartiburu. Una situación que está afectando al estado anímico de la profesional, que no está pasando por su mejor momento.

¡El sábado volvemos por todo lo alto! Nada más y nada menos que con las Campos. @BertinOsborne reúne a toda la familia tras el distanciamiento entre Terelu y Carmen. #MiCasaEsLaTuya en @telecincoes pic.twitter.com/atCdKl76fU — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 9, 2022

"Soy una persona que ha trabajado mucho y su trabajo ha gustado. Yo sé que soy mayor, pero no sé si porque sea mayor no hay ningún sitio en alguna televisión de este país. Yo necesito trabajar porque el trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No quiero ponerme a llorar, pero a mí eso me está haciendo mucho daño. Creo que no es justo" comentaba María Teresa Campos ante la atenta mirada de Igartiburu, que reconocía su talento y saber hacer en su profesión en un programa donde se repasaron episodios de la vida de la periodista como su amistad con Raffaela Carrà o el ictus que sufrió.

Para conocer todo el contenido de la entrevista con Bertín habrá que esperar hasta el próximo 12 de marzo, cuando Telecinco emita la tercera entrega de Mi casa es la tuya.