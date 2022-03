Marta Riesco vuelve a ‘Ya son las ocho’ hablando de boda y cantando su tema de Eurovisión

Hasta hace unos meses Marta Riesco no era más que una reportera más en El programa de Ana Rosa. Pero todo cambió cuando salió a la luz su relación con Antonio David Flores. Por mucho que ella insistiera en que era periodista y no quería convertirse en personaje, no lo ha conseguido, es lo que tiene enamorarse de alguien como el ex de Rocío Carrasco.

El caso es que sobre su relación se han dicho multitud de cosas, igual que de su relación con Rocío Flores de la que era amiga y ahora parece que solo queda distancia entre ellas.

En los últimos tiempos sus idas y venidas por los platós se han convertido en una constante. Ayer volvía como colaboradora a Ya son las ocho y lo hacía por todo lo alto.

Su boda con Antonio David

Antes de entrar en plató ya tuvo una primera toma de contacto cuando Jorge Javier Vázquez abandonó el plató de Sálvame para ir a buscarla por los pasillos de Telecinco. Antes ya había hablado con Kiko Hernández sobre el reportaje que ha hecho uno de sus compañeros en el que le ha dado el apelativo de ‘reina del WC de Mediaset’ por la cantidad de selfies que se hace en este lugar.

Ya lo había comentado vía video conferencia el día antes. Está contenta de haber creado escuela (como si nadie antes se hubiera hecho una foto en el baño) y aprovechó para pedir un espejo en el baño de Mediaset de cuerpo entero, que no se ve bien solo hasta la rodilla.

Jorge Javier le preguntó por sus ganas de casarse. “Me gustaría casarme”, corroboraba ella. “¿Pero con él?”, preguntaba asombrado el presentador. “¿Y esa cara? Claro que sí”, respondía entre risas.

Dejó claro que no le gusta que llame a su chico 'El Penas' y a partir de ese momento Jorge le cambió el nombre, ahora es 'La alegría de la huerta' después de que la periodista asegurase que es muy divertido.

Antes de que Miguel Ángel Nicolás se la llevara a su Fresh, Jorge Javier consiguió que Marta le desmintiera su participación en Supervivientes. Parece ser que no irá a Honduras.

Candidata a Eurovisión

Lo que no tenemos tan claro es que no vaya algún año a Eurovisión. No será porque no lo ha intentado. En el programa le dieron la oportunidad de demostrar su talento.

Entro acompañada de dos bailarinas, el pelo al viento y muchas ganas de demostrar lo que vale cantando No tengas miedo. No sabemos qué opinarán Chanel, Tanxugueiras o Rigoberta Bandini.

El caso es que no hubo duda de que lo suyo era un playback que ni siquiera fue capaz de llevar en boca y que bailando... queda a mucha distancia de nuestra representante de este año. En fin.

Tiene pinta de que vamos a tener Marta para rato.