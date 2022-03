Sebastian Stan desvela cuál fue la parte más “terrorífica” de su papel en ‘Pam & Tommy’

Sebastian Stan se ha convertido en uno de los actores del momento tras su interpretación en Pam & Tommy, la serie de Disney+ que recuerda la cinta casera del matrimonio que vio la luz y cambió sus vidas por completo. El joven interpreta al mismísimo Tommy Lee, batería del grupo Mötley Crüe que estuvo casado con la actriz y modelo durante tres años.

Dicen que de cada experiencia se saca una lección (o tal y como dicen nuestros mayores: todos los días se aprende algo nuevo). Pues bien, Sebastian Stan lo ha comprobado en su propia piel tras esta interpretación.

En la premiere del último capítulo de la serie en Los Ángeles de este martes 8 de marzo, ha desvelado frente a la cámara de ET Online que un reto que le asustaba y que ha conseguido superar con este papel es el de aprender a tocar la batería. Tommy Lee es una verdadera referencia en el universo musical por su talento con las baquetas, algo que asustó al actor.

"No toco la batería. No toco ningún instrumento. Así que aventurarme y aprender desde el principio fue muy terrorífico", asegura en la alfombra roja. "Supongo que lo conocían como el mayor batería del mundo, así que se sentía como una gran responsabilidad. Pero lo hice lo mejor que pude", asegura.

Como hemos mencionado en líneas anteriores, el nombre de Sebastian Stan ha aterrizado en las portadas de muchos medios internacionales tras su papel como Tommy Lee en la nueva serie de Disney+. Una serie que ya va a llegar a su fin.

No obstante, formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel también le ha ayudado a expandir su reconocimiento. El actor interpreta a Soldado de Invierno en las películas de los superhéroes.

No obstante, no todo es tan bonito como parece. Pam & Tommy no ha parecido agradar del todo a sus protagonistas. Tanto es así que la actriz y modelo Pamela Anderson ha anunciado un documental para Netflix en el que contará su propia historia.

Y tú, ¿qué opinas de Pam & Tommy? ¿Ya has visto sus capítulos?