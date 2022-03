Patricia tiene claro como prender la mecha en su primera cita: un espectáculo de clown “picante”

First Dates nunca decepciona. El programa de citas a ciegas capitaneado por Carlos Sobera vuelve a sorprender a los espectadores con todo tipo de anécdotas. Esta vez, sin duda, el premio se lo llevan Patricia y Alberto, dos cincuentones que acudieron al programa para ver si podían encontrar el amor.

Alberto ha llegado a su cita ciegas con las cosas muy claras y dispuesto a encontrar una compañera de vida que le acompañe en todos sus planes y fatigas: “Me gusta tener pareja para hacer lo que hago con mis amigos”. Aunque tendrá que aprender a dejarse llevar si quiere realmente encontrar a alguien porque afirma que “mis relaciones no prosperan, se diluyen porque no me abro”.

Patricia, que se dedica al mundo del espectáculo (clowns), ha destacado por su energía y vitalidad y ha estado dispuesta a todo para sorprender a su cita. Antes de conocerse, Patricia le he dejado una pequeña nariz de payaso de color rojo a Carlos Sobera, para que este se la entregase a su cita y averiguase qué le sugería. Alberto, sin dudarlo, ha dicho “sugiere pasión”.

Una pasión que no se sabía si tendría más de ficción que de realidad. Algo que se ha confirmado tras conocerse, ya que Patricia no ha podido contenerse y se ha quedado ojiplática ante la sola presencia de Alberto: “Cuando se ha acercado he notado una energía muy favorable y me han dado ganas de conocerle”.

¿Ha acabado estallando la llama de la pasión?

A pesar de los nervios, la cita entre Patricia y Alberto ha salido bien. La conexión era evidente. Tal es así que las chispas no han tardado en saltar, al calificarse ambos comensales como personas “potentes”. Lo que ha hecho ya prender la "chispita". Alberto, rápidamente, de la forma más elocuente ha expresado “será peligroso que seamos tan ardientes. Puede haber una explosión atómica”, lo que ha desatado la risa de ella.

Con las tensiones y las chispas sobrevolando la mesa durante toda la cena, Patricia ha decido sorprender a su cita con su propio show de crowl, lo que le ha dejado completamente fuera de juego porque el diálogo poco a poco ha ido incorporando cosas picantes y sugerentes. Ella no se ha echado para atrás en ningún momento y ha manifestado abiertamente: “tendremos que aprovechar para consumarnos”.

¿Solo pasión o algo más?

Alberto tentado en todo momento por su cita, confesaba entre pícaras sonrisas “es muy directa. Va al grano”, una cualidad que le ha dejado sin palabras. Aunque no ha sido la única. Durante la cita, también han compartido muchas risas y aficiones, lo que ha hecho que la chispa terminase de estallar. Ambos han confesado que les gusta mucho el humor y que se ríen hasta de sí mismos, lo que les ha llevado a olvidarse de todo y a dejarse llevar.

Por el momento solo se ha podido confirmar que ambos han decidido disfrutar de una segunda cita, donde seguramente den rienda suelta a su pasión y quién sabe si puede surgir algo más.