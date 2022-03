Mario Vaquerizo confiesa sus experiencias extrasensoriales

El cantante Mario Vaquerizo fue uno de los invitados de ayer del nuevo programa de la presentadora Mamen Mendizabal Encuentros inesperados. Ante la mirada atenta de los otros tertulianos Oriol Junqueras, Ana Iris Simón, Alberto San Juan, Mario narró algo que le ocurrió cuando falleció su hermano.

El artista explicó que no paraba de darle vueltas al asunto de que no había podido despedirse de su hermano. Sufrió mucha angustia por este suceso hasta que una noche todo se solucionó. Vaquerizo ha contado que unos días después del fallecimiento sintió algo, una experiencia extrasensorial. “No se apareció mi hermano porque eso es mentira. Sentí que me abrazaba”. Se levantó de la cama y se dio cuenta que en ese momento se había despedido de su querido hermano. Su mujer Alaska también fue consciente de lo que su marido acababa de vivir y le dijo “ya te has despedido de Angelito”.

Mario Vaquerizo, a Oriol Junqueras: “¿Y cómo se diría ‘coñazo’ en catalán? ¿Coñong?”.



Este momento ha sido una FANTASÍA😂 Además de momentos como este, @Inesperados ha conseguido generar un debate muy interesante entre personas muy diferentes. Me gusta la idea. | #EncuentrosAmén pic.twitter.com/cQOsg5RUVa — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 10, 2022

Uno de los deseos de Mario es que cuando él muera y vaya al cielo le pueda decir a su hermano “Hola ¿Qué tal estás?”. Es la ilusión de Mario aunque Olvido le diga “Mario eso es imposible”. El cantante no sabe que pasará pero como a él le reconforta y prefiere pensar así.

No es la primera vez que el artista habla de fe y religión. Han sido muchas las veces que se ha declarado creyente. Siempre ha reconocido que la fe le ha salvado en infinidad de ocasiones. Mario reza todos los día y cuando va a misa se siente feliz tomando el cuerpo de Cristo, según ha declarado.

Centrados en la religión

El programa que ayer estrenó La Sexta reúne a cuatro personajes dispares que tienen que exponer sus ideas sobre el tema que se pone encima de la mesa. En la primera entrega del programa, el debate central fue la religión. Oriol Junqueras, por su parte, contó que en el tiempo que pasó en la cárcel abrazó la fe como tabla de salvación. Nadie diría que personas tan diferentes como Junquera y Vaquerizo compartían una profunda fe. Pero como dice Mario, la fe va más allá de dogmas, "es más de lo que uno siente".

Vaquerizo no es el único famoso que no tiene reparo en reconocer abiertamente sus ideas religiosas. La tertuliana y empresaria Tamara Falcó nos tiene muy acostumbrados a dar muestras de su fe e ideas sobre Dios. Recientemente también propueso como solución al conflicto que aterra al mundo la oración. Según Falcó si el Papa llamó a rezar el Rosario, ella pide que se rece por la resolución de la guerra entre Rusia y Ucrania. La hija de Isabel Preysler es una mujer muy creyente.