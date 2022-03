La polémica solución que propone Tamara Falcó a la guerra

Tamara Falcó lo ha vuelto a hacer. No es la primera vez que la celebrity nos deja con la boca abierta con sus ideas. En esta ocasión se ha mojado con la noticia que acapara portadas desde el pasado domingo. Sin cortarse un pelo Tamara ha afirmado que la solución a la guerra entre Rusia y Ucrania pasa por la oración.

Sus compañeros de tertulia del programa “El Hormiguero” de Antena 3, la periodista Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y el presentador Pablo Motos no supieron a donde mirar cuándo la hija de Isabel Presley contó que si el Papa había convocado a los fieles a rezar un Rosario y ella lo rezó donde la pilló, en este caso en mitad de la Sierra, ella proponía rezar. Y este es el origen de la idea de Tamara, directamente se ha inspirado con el Papa. Esa es su solución al conflicto que atemoriza al mundo en estos días. Ella como creyente lo hará y quien sabe si sus plegarias y las de los fieles ayudan en algo a la resolución de la guerra. Tamara cree que sí.

Tamara la famosa más religiosa

Tamara se ha declarado siempre creyente por lo que ya nos tiene acostumbrados a sus declaraciones sobre religión, Dios, el demonio y la Iglesia tienen cierto peso. Sobre el demonio, por ejemplo, declaró también en "El Hormiguero" que prefiere no acercarse mucho a él y no nos extraña. La colaboradora en aquella ocasión aseguró que el bautismo es un exorcismo pero no al estilo de las películas que vemos en el cine o televisión.

La fe llamó a la puerta de la joven cuando se encontró en una librería buscando un ejemplar de la Biblia. Algo debió conmover a Tamara para adquirir el libro y así comenzó su camino en la fe. Poco a poco fue acudiendo a misas diarias, convivencias y retiros espirituales. En 2013 se confirmó en la Catedral de la Almudena de Madrid con más jóvenes y ante el cardenal José María Rouco Varela.

Tamara incluso cuando ha hablado de alimentación ha logrado relacionarlo con la religión. Tras su paso por la Clínica Buchinger y aprender a comer declaró sobre el ayuno intermitente “ Es una medicina preventiva y el ayuno, que quizá es una práctica olvidada, está presente en la mayoría de las religiones, ya no por su efecto terapéutico, sino a nivel espiritual."

Documental en Netflix

La empresaria comenzará a rodar para Netflix un documental al estilo Georgina Rodríguez próximamente. Gracias al documental se podrá conocer aún más a Tamara. Seguro que desvela muchos detalles de su vida, los ideales que rigen su vida, proyectos de futuro que sorprenderán a todos.